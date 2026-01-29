Main Menu

    अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया अलर्ट, पाकिस्तान को लेकर जारी की नई एडवाइजरी

अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा पर दोबारा सोचने की सलाह दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद, अपहरण, हिंसा और अस्थिर सुरक्षा हालात का हवाला देते हुए पाकिस्तान को “लेवल-3” और कुछ इलाकों को “लेवल-4” खतरे की श्रेणी में रखा है।

Washington: अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान को “लेवल-3: यात्रा पर पुनर्विचार करें” श्रेणी में रखा है। अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी के अनुसार, पाकिस्तान में आतंकवाद, अपराध, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा बना हुआ है। चेतावनी में कहा गया है कि आतंकवादी हमले बिना किसी पूर्व सूचना के हो सकते हैं।

 

अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि हमलों के संभावित निशानों में होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, सरकारी इमारतें और सुरक्षा ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा के कुछ क्षेत्रों को “लेवल-4: यात्रा बिल्कुल न करें” श्रेणी में रखा गया है। यह अमेरिका की ओर से जारी की जाने वाली सबसे सख्त चेतावनी होती है।

 

अमेरिकी नागरिकों को इन इलाकों में किसी भी कारण से न जाने की सलाह दी गई है। चेतावनी में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में हत्या और अपहरण की घटनाएं आम हैं। विदेश विभाग ने यह भी आगाह किया है कि पाकिस्तान में बिना अनुमति प्रदर्शन करना गैरकानूनी है और ऐसे मामलों में अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है। यह चेतावनी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों पर भी लागू होगी।

