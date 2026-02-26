Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | Female Only Island: पुरुषों की Entry पर है पहरा! दुनिया की वो अनोखी जगह जहां चलता है सिर्फ महिलाओं का हुक्म

Female Only Island: पुरुषों की Entry पर है पहरा! दुनिया की वो अनोखी जगह जहां चलता है सिर्फ महिलाओं का हुक्म

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 01:20 PM

other world kingdom this place is ruled only by women

दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह का जिक्र अक्सर होता है जो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। इसे 'अदर वर्ल्ड किंगडम' (OWK) कहा जाता है। चेक रिपब्लिक (Czech Republic) के एक निजी इलाके में स्थित यह जगह अपने आप को एक देश मानती है जहां पुरुषों का नहीं...

Other World Kingdom : दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह का जिक्र अक्सर होता है जो किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। इसे 'अदर वर्ल्ड किंगडम' (OWK) कहा जाता है। चेक रिपब्लिक (Czech Republic) के एक निजी इलाके में स्थित यह जगह अपने आप को एक देश मानती है जहां पुरुषों का नहीं बल्कि सिर्फ महिलाओं का हुक्म चलता है।

क्या है 'अदर वर्ल्ड किंगडम'?

यह कोई आधिकारिक मान्यता प्राप्त देश नहीं है बल्कि इसे एक माइक्रोनेशन (Micronation) कहा जाता है। साल 1996 में इसकी शुरुआत एक निजी पहल के तौर पर की गई थी। हालांकि इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) से मान्यता नहीं मिली है लेकिन इसका अपना झंडा, करेंसी, पासपोर्ट और खुद का संविधान है। इस साम्राज्य की बागडोर रानी पैट्रिसिया-1 के हाथों में है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

रानी का शासन और ब्लैक सिटी राजधानी

इस कथित देश की राजधानी ब्लैक सिटी (Black City) है। यहां की पूरी संरचना इस तरह तैयार की गई है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर रहें। रानी पैट्रिसिया-1 के पास कानून बनाने और उसे बदलने के असीमित अधिकार हैं। यहां का सामाजिक मॉडल पूरी तरह से मातृसत्ता (Matriarchy) पर आधारित है जहां पुरुषों की भूमिका नगण्य मानी जाती है।

यह भी पढ़ें: Husband की पॉकेट मनी से Wife कर रही है SIP तो हो जाएं सावधान! Income tax का 'क्लबिंग रूल' बिगाड़...

PunjabKesari

पुरुषों के लिए रूह कंपा देने वाले नियम

अदर वर्ल्ड किंगडम में पुरुषों के लिए जो नियम बनाए गए हैं वे दुनिया के किसी भी अन्य कोने से बिल्कुल अलग और सख्त हैं:

अधीनता का पालन: यहां पुरुषों को महिलाओं के अधीन रहना पड़ता है। उन्हें किसी भी काम के लिए अपनी मालकिन से अनुमति लेनी जरूरी है।

पहचान और प्रतीक: रिपोर्ट्स के अनुसार यहां आने वाले पुरुषों को प्रतीकात्मक रूप से गले में कॉलर पहनना पड़ता है जो उनके अधीन होने का संकेत है।

कानून का पालन: पुरुषों को हर हाल में महिलाओं का सम्मान करना अनिवार्य है। यहां पुरुषों को फैसलों में शामिल होने का कोई हक नहीं है।

PunjabKesari

क्या यह सच में एक अलग देश है?

कानूनी रूप से देखा जाए तो 'अदर वर्ल्ड किंगडम' चेक रिपब्लिक की सीमा के भीतर एक निजी संपत्ति है। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु देश नहीं माना जाता। यहां आने वाले पर्यटकों या निवासियों पर असल में चेक रिपब्लिक के ही कानून लागू होते हैं। इसे एक खास विचारधारा या सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा जाता है जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जाता रहा है।

PunjabKesari

पर्यटन और मान्यता

भले ही इसे देश का दर्जा न मिला हो लेकिन अपनी अनोखी परंपराओं के कारण यह पर्यटकों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। यहां का पासपोर्ट या मुद्रा (Currency) केवल याददाश्त (Souvenir) के तौर पर ही इस्तेमाल की जा सकती है अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नहीं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!