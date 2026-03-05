कोल्टन खदान धंसने से सैंकड़ों मजदूरों की मौतः शव निकालते थक गए बचावकर्मी, हादसे पर विवाद गहराया!

पूर्वी कांगो में रुबाया की एक प्रमुख कोल्टन खदान धंसने से कम से कम 200 लोगों की मौत का दावा किया गया है। हालांकि एम23 विद्रोही समूह ने इस आंकड़े को गलत बताते हुए कहा कि खदान भूस्खलन से नहीं बल्कि बमबारी से धंसी और केवल पांच लोगों की मौत हुई है।

International Desk: पूर्वी कांगो में एक प्रमुख कोल्टन खनन स्थल पर एक खदान धंसने से कम से कम 200 लोगों की मौत हो गई। कांगो के प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि खदान को नियंत्रित करने वाले विद्रोही समूह ने इस संख्या को गलत बताया है। खदान मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एम23 विद्रोहियों के नियंत्रण वाली रुबाया खदान मंगलवार को धंस गई।

M23 विद्रोही समूह की नेता फैनी काज ने मृतक संख्या को गलत बताते हुए कहा कि खदान ''बमबारी'' के कारण धंसी और इस दौरान पांच लोगों की मौत हुई । काज ने कहा, ''लोग जो आंकड़े प्रकाशित कर रहे हैं, वे सही नहीं हैं। भूस्खलन नहीं हुआ, बमबारी हुई थी और मृतकों की संख्या वह नहीं है जो लोग बता रहे हैं। करीब पांच लोगों की मौत हुई है।'' इस बीच, स्थल पर काम करने वाले एक खनिक इब्राहिम तालुसेके ने कहा कि उसने इलाके से 200 से अधिक शव निकालने में मदद की है।