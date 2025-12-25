Main Menu

Unique New Year Celebration: यहां बिना कपड़ों के लोग मनाएंगे नववर्ष का जश्न, इस होटल में होगी Nude Year's Eve Party

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 11:29 AM

people will celebrate new year without clothes in this hotel

दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं आतिशबाजी होगी, तो कहीं म्यूजिक कंसर्ट लेकिन ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक ऐसा होटल है जो अपनी अनोखी 'न्यूड न्यू ईयर ईव पार्टी' (Nude New Year's Eve Party) के लिए चर्चा में है। यहां आने वाले मेहमान कपड़ों का त्याग कर पूरी तरह प्राकृतिक रूप (Naturist) में नए साल का स्वागत करते हैं।

Unique New Year Celebration : दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं आतिशबाजी होगी, तो कहीं म्यूजिक कंसर्ट लेकिन ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक ऐसा होटल है जो अपनी अनोखी 'न्यूड न्यू ईयर ईव पार्टी' (Nude New Year’s Eve Party) के लिए चर्चा में है। यहां आने वाले मेहमान कपड़ों का त्याग कर पूरी तरह प्राकृतिक रूप (Naturist) में नए साल का स्वागत करते हैं।

क्लोवर स्पा एंड होटल: प्रकृतिवादियों का पसंदीदा ठिकाना

बर्मिंघम स्थित 'द क्लोवर स्पा एंड होटल' एक छोटा लेकिन मशहूर सात कमरों वाला बुटीक होटल है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो प्रकृतिवाद (Naturism) में विश्वास रखते हैं और बिना कपड़ों के स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं।

PunjabKesari

दिसंबर के खास आयोजन

होटल ने दिसंबर की शुरुआत से ही कई 'क्रिसमस इवेंट्स' आयोजित किए। मेहमानों को मसाज, टर्की डिनर और मिन्स पाई जैसे पारंपरिक पकवान परोसे गए। कपल्स के लिए विशेष वीकेंड पार्टियों का आयोजन किया गया जिसकी सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है।

 

कैसी होगी 'न्यू इयर्स ईव' पार्टी?

31 दिसंबर की शाम को होने वाले इस मुख्य आयोजन के लिए होटल ने खास तैयारियां की हैं। जश्न की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी और देर रात 1 बजे तक चलेगा। डीजे लियाम के डिस्को म्यूजिक पर मेहमान बिना कपड़ों के डांस और मस्ती करेंगे। मेहमानों के लिए ड्रिंक्स, स्पा सुविधाएं और लजीज खान-पान की व्यवस्था रहेगी।

PunjabKesari

नियम और माहौल: यौन गतिविधियों पर सख्त पाबंदी

अक्सर ऐसी पार्टियों को लेकर गलतफहमी हो जाती है लेकिन होटल के मालिक टिम हिग्स ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है:

  • सिर्फ एडल्ट्स: यहां केवल 18 साल से ऊपर के लोगों को ही प्रवेश मिलता है।

  • नो सेक्सुअल एक्टिविटी: होटल में किसी भी तरह की यौन गतिविधियों की सख्त मनाही है। यह पूरी तरह से एक सामाजिक और फ्रैंडली माहौल होता है।

  • मकसद: इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी बॉडी के प्रति सहज महसूस कराना और प्रकृति के करीब रहकर नए दोस्त बनाना है।

PunjabKesari

क्यों लोकप्रिय हो रहा है यह ट्रेंड?

होटल प्रबंधन के अनुसार यहां आने वाले लोग इसे 'मानसिक आजादी' के रूप में देखते हैं। बुकिंग्स पहले से ही फुल हो चुकी हैं और मेहमानों को अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए पार्टी सरचार्ज भी देना पड़ता है।

