Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | GF के साथ निजी पल बने एडल्ट कंटेंट, होटल में हुआ बड़ा खुलासा: एडल्ट साइट पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

GF के साथ निजी पल बने एडल्ट कंटेंट, होटल में हुआ बड़ा खुलासा: एडल्ट साइट पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 03:18 PM

china shenzhen hong kong eric hotel room own video on adult site

चीन के शेनझेन से एक ऐसी विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जो किसी भी यात्री के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकती है। हॉन्गकॉन्ग के रहने वाले एरिक (बदला हुआ नाम) नाम के एक युवक के साथ जो हुआ, उसने न केवल उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक मंच पर ला खड़ा...

नेशनल डेस्क: चीन के शेनझेन से एक ऐसी विचलित करने वाली घटना सामने आई है, जो किसी भी यात्री के लिए एक डरावना सपना साबित हो सकती है। हॉन्गकॉन्ग के रहने वाले एरिक (बदला हुआ नाम) नाम के एक युवक के साथ जो हुआ, उसने न केवल उसकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक मंच पर ला खड़ा किया, बल्कि होटल की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट सर्फिंग के दौरान अपनी ही निजी जिंदगी को एक कमर्शियल एडल्ट साइट पर देखना एरिक के लिए सबसे बड़ा झटका था।

मनोरंजन बना मुसीबत: जब स्क्रीन पर खुद को पाया

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एरिक कुछ समय पहले अपनी पार्टनर एमिली के साथ एक होटल में रुका था। कुछ हफ्तों बाद, जब वह इंटरनेट पर वीडियो देख रहा था, तो उसे एक कमरे का नजारा बेहद जाना-पहचाना लगा। गौर करने पर उसने पाया कि वीडियो में दिखने वाला सामान और कमरा वही था जहाँ वह ठहरा था। उसे यह जानकर गहरा सदमा लगा कि कमरे में छिपे एक जासूसी कैमरे (Spycam) ने करीब एक घंटे तक उनके निजी पलों की चोरी-छिपे रिकॉर्डिंग की थी। एरिक ने स्वीकार किया कि वह पहले ऐसे वीडियो देखना पसंद करता था, लेकिन खुद इसका शिकार बनने के बाद उसे इस घिनौनी करतूत की गंभीरता का अहसास हुआ।

रिश्तों में दरार और पहचान खोने का डर

और ये भी पढ़े

इस घटना ने एरिक और एमिली के निजी जीवन को तहस-नहस कर दिया। वीडियो सार्वजनिक होने के बाद दोनों के बीच हफ्तों तक बातचीत बंद रही। एमिली इस डर में जीने लगी कि कहीं उसके परिवार या समाज में किसी ने वह क्लिप न देख ली हो। अब यह जोड़ा बाहर निकलते समय अपनी पहचान छिपाने के लिए टोपी का सहारा लेता है और होटलों में रुकने के नाम से ही कांप उठता है। एरिक अब भी उन साइटों पर सिर्फ इसलिए जाता है ताकि यह देख सके कि कहीं उसका वीडियो दोबारा तो अपलोड नहीं किया गया।

होटलों में 'तीसरी आंख' का बढ़ता जाल

यह कोई अकेली घटना नहीं है; चीन के विभिन्न होटलों में की गई जांच के दौरान 180 से ज्यादा छिपे हुए कैमरे बरामद हुए हैं। हालांकि वहां की सरकार ने अब कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके तहत होटल मालिकों को हर कमरे की बारीकी से चेकिंग करनी अनिवार्य है, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट पर ऐसे वीडियो का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। यह मामला हर उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो होटल के कमरों को पूरी तरह सुरक्षित मानकर अपनी प्राइवेसी के प्रति बेफिक्र रहता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!