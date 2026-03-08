Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | Peru NightClub Explosion : पेरू के नाइटक्लब में जोरदार धमाका, कई लोग घायल, मची अफरा-तफरी

Peru NightClub Explosion : पेरू के नाइटक्लब में जोरदार धमाका, कई लोग घायल, मची अफरा-तफरी

Edited By Updated: 08 Mar, 2026 06:22 AM

strong explosion in peruvian nightclub many people injured

दक्षिण अमेरिकी देश Peru के उत्तरी इलाके में शनिवार तड़के एक नाइटक्लब में हुए जोरदार धमाके में कम से कम 31 लोग घायल हो गए। यह घटना ला लिबर्टाड क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

इंटरनेशनल डेस्कः दक्षिण अमेरिकी देश Peru के उत्तरी इलाके में शनिवार तड़के एक नाइटक्लब में हुए जोरदार धमाके में कम से कम 31 लोग घायल हो गए। यह घटना ला लिबर्टाड क्षेत्र में हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

‘डाली’ नाइटक्लब के अंदर हुआ धमाका

जानकारी के अनुसार यह विस्फोट डाली नाइट क्लब नाम के नाइटक्लब के अंदर हुआ। यह क्लब विक्टर लार्को हेरेरा जिले में स्थित है, जो ट्रूजिलो शहर का हिस्सा है। धमाके के तुरंत बाद क्लब में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए।

घायलों में तीन नाबालिग भी शामिल

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी Gerardo Florian ने बताया कि इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों को तुरंत आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि घायलों में तीन नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कई लोगों को धमाके के कारण गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कुछ लोगों को हल्की चोटें लगी हैं।

आपराधिक हमले की आशंका

पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस घटना की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला आपराधिक हमले से जुड़ा हो सकता है।

और ये भी पढ़े

पहले भी बनाया गया था निशाना

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस नाइटक्लब को कुछ सप्ताह पहले भी निशाना बनाया गया था। बताया गया है कि Valentine's Day के दौरान यहां आंसू गैस बम (टियर गैस बम) से हमला किया गया था, जिससे इलाके में काफी डर और तनाव का माहौल बन गया था।

सुरक्षा बढ़ाई गई

इस ताजा धमाके के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमाके के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह हमला किस मकसद से किया गया था।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!