बांग्लादेश में नई तारीक रहमान कैबिनेट तैयार, आज 25+24 मंत्री लेंगे शपथ

बांग्लादेश में तारीक रहमान के नेतृत्व में नई BNP सरकार का गठन तय हो गया है। 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शपथ लेंगे। संविधान सुधार परिषद को लेकर BNP का टकराव बरकरार है, जबकि युनुस के अंतरिम शासन के बाद देश को स्थिरता की बड़ी चुनौती है।

International Desk: बांग्लादेश में नवनिर्वाचित BNP सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। Tarique Rahman के नेतृत्व वाली सरकार में 25 सांसदों को मंत्री और 24 को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, कैबिनेट में मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर, आमिर खस्रू महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद और इक़बाल हसन महमूद टुकू जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इसके अलावा, मोहम्मद अमीन उर राशिद और खलीलुर रहमान को टेक्नोक्रेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले BNP संसदीय दल की बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि कोई भी मंत्री न तो ड्यूटी-फ्री सरकारी वाहन लेगा और न ही सरकारी प्लॉट स्वीकार करेगा।

इस बीच संविधान सुधार परिषद (Constitution Reform Council) को लेकर राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आया। BNP के सभी 209 नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में तो शपथ ली, लेकिन संविधान सुधार परिषद की शपथ लेने से इनकार कर दिया। BNP नेता सलाहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया कि पार्टी प्रमुख तारीक रहमान के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि मौजूदा संविधान में ऐसी किसी परिषद का प्रावधान नहीं है। BNP के इस रुख के बाद 11 दलों के गठबंधन, जिसमें Jamaat-e-Islami भी शामिल है, ने भी शुरू में संसदीय शपथ से इनकार किया।

हालांकि बाद में निर्दलीय उम्मीदवारों, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश और छह NCP सांसदों ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ले ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने संविधान के तहत सांसदों को शपथ दिलाई। यह पहली बार हुआ जब किसी CEC ने स्वयं सांसदों को शपथ दिलाई। वहीं BNP संसदीय दल ने सर्वसम्मति से तारीक रहमान को अपना नेता चुना, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता