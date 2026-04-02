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Iran attack on Israel: ट्रंप बोले- ईरान की मिसाइल ताकत खत्म, उसी वक्त हाइफ़ा पर बरस पड़े रॉकेट

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 10:25 AM

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मिडिल ईस्ट में तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। Donald Trump ने जैसे ही यह दावा किया कि Iran का मिसाइल प्रोग्राम लगभग खत्म कर दिया गया है, उसके कुछ ही देर बाद तेहरान ने इज़राइल के अहम शहर हाइफ़ा पर मिसाइल हमला कर सबको चौंका दिया।

इंटरनेशनल डेस्क: मिडिल ईस्ट में तनाव अब और खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। Donald Trump ने जैसे ही यह दावा किया कि Iran का मिसाइल प्रोग्राम लगभग खत्म कर दिया गया है, उसके कुछ ही देर बाद तेहरान ने इज़राइल के अहम शहर हाइफ़ा पर मिसाइल हमला कर सबको चौंका दिया।

ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह हमला इज़राइल के उत्तरी हिस्से में स्थित रणनीतिक बंदरगाह Haifa को निशाना बनाकर किया गया। यह वही समय था जब ट्रंप अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने का दावा कर रहे थे।

हमले के बाद Israel Defense Forces ने पुष्टि की कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं और उन्हें हवा में ही रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। साथ ही इज़राइल की होम फ्रंट कमांड ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों में जाने और अगली सूचना तक वहीं रहने के निर्देश जारी किए।

ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा था कि पिछले एक महीने से चल रही अमेरिका-इज़राइल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है, वायुसेना बुरी तरह कमजोर हो गई है और उसकी सैन्य क्षमताएं काफी हद तक नष्ट कर दी गई हैं।

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इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता को काफी हद तक सीमित कर दिया गया है और उसके हथियार बनाने वाले ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हाइफ़ा पर हुए इस ताजा हमले ने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि ईरान अभी भी जवाबी कार्रवाई करने की स्थिति में है और संघर्ष खत्म होने से अभी दूर है। कुल मिलाकर, एक तरफ बड़े-बड़े दावे और दूसरी तरफ लगातार हो रहे हमले—इन हालात ने पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता और डर के माहौल में डाल दिया है, जहां हर नया दिन किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत दे रहा है।

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