Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | दो ऑस्ट्रियन पुरुष और एक महिला! यहां की 'Triangle Marriage' ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, दहेज में मिले 1-1 मिलियन बाट

दो ऑस्ट्रियन पुरुष और एक महिला! यहां की 'Triangle Marriage' ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, दहेज में मिले 1-1 मिलियन बाट

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 11:35 AM

thailand women merries two austian men in one ceremony

थाईलैंड में एक ऐसी शादी संपन्न हुई है जिसने समाज के बने-बनाए नियमों को चुनौती दे दी है। 37 साल की एक महिला ने एक ही मंडप में दो ऑस्ट्रियन पुरुषों के साथ शादी रचाई है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जहां दो पतियों ने एक साथ अपनी पत्नी के साथ...

Thailand Trio Wedding One Bride Two Grooms : थाईलैंड में एक ऐसी शादी संपन्न हुई है जिसने समाज के बने-बनाए नियमों को चुनौती दे दी है। 37 साल की एक महिला ने एक ही मंडप में दो ऑस्ट्रियन पुरुषों के साथ शादी रचाई है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जहां दो पतियों ने एक साथ अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताने का फैसला किया है। इंटरनेट पर इस शादी की तस्वीरें और वीडियो 2026 की सबसे अनोखी वेडिंग के नाम से वायरल हो रहे हैं।

PunjabKesari

कौन है ये दुल्हन और कौन हैं दो दूल्हे?

थाईलैंड के प्राखोन चाई जिले की रहने वाली डुआंगडुआन केतसारो (37 वर्ष) इस अनोखी शादी की दुल्हन बनी हैं। उनके साथ शादी के बंधन में बंधने वाले दोनों पुरुष ऑस्ट्रिया के नागरिक हैं और आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं।ये दोनों पिछले कई सालों से डुआंगडुआन के साथ एक ही घर में रह रहे थे और तीनों के बीच गहरी आपसी समझ थी।

PunjabKesari

डुआंगडुआन पहले से शादीशुदा रह चुकी हैं। उनके तीन बच्चे और दो नाती-पोते भी हैं। पहले पति से अलग होने के बाद उन्होंने सालों तक अकेले संघर्ष किया और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें: बच्चा है या अजूबा! जन्मा 5.9 किलो का नन्हा खली, पैदा होते ही बना दिया World Record, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

दहेज में मिले 1-1 मिलियन बाट

आमतौर पर शादियों में दुल्हन के परिवार पर दहेज का दबाव होता है लेकिन यहां नजारा बिल्कुल उल्टा था। 28 फरवरी को हुई इस शादी में दोनों विदेशी दूल्हों ने 1-1 मिलियन बाट (यानी करीब 29-29 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, कुल 58 लाख रुपये) दहेज के तौर पर दिए। शादी पूरी तरह से थाई रीति-रिवाजों से हुई जिसमें कलाई पर धागा बांधने और 'बाई स्री सू ख्वान' जैसे पारंपरिक आशीर्वाद समारोह आयोजित किए गए।

PunjabKesari

परिवार ने क्यों दी मंजूरी?

जब डुआंगडुआन ने इस 'थ्रीसम मैरिज' का प्रस्ताव अपने माता-पिता और बच्चों के सामने रखा तो उन्हें डर था कि समाज क्या कहेगा लेकिन उनके परिवार ने खुशी-खुशी इसे स्वीकार कर लिया। परिवार का कहना था कि दोनों विदेशी पुरुष लंबे समय से घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं और बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। उनके लिए डुआंगडुआन की खुशी सबसे ऊपर थी।

PunjabKesari

सोशल मीडिया पर खुशी की छलांग

शादी की रस्में पूरी होने के बाद दोनों दूल्हे खुशी से पास के एक तालाब में कूद पड़े जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। नेटिजन्स इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इसे सच्चा प्यार और आपसी तालमेल बता रहे हैं तो कुछ इसे थाईलैंड की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!