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America earthquake: नेवादा की राजधानी कार्सन सिटी के पास ग्रामीण इलाके में महसूस किए गए भूकंप के झटके

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 03:43 PM

the earthquake was felt in a rural area near nevada s capital carson city

अमेरिका के नेवादा प्रांत की राजधानी कार्सन सिटी के पूर्व स्थित ग्रामीण इलाके में सोमवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप शाम 6:30 बजे से ठीक पहले महसूस किया गया और इसका केंद्र सिल्वर स्प्रिंग्स...

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के नेवादा प्रांत की राजधानी कार्सन सिटी के पूर्व स्थित ग्रामीण इलाके में सोमवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार भूकंप शाम 6:30 बजे से ठीक पहले महसूस किया गया और इसका केंद्र सिल्वर स्प्रिंग्स शहर से 20.7 किलोमीटर पूर्व में सतह से पांच किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। 

फैलन कस्बे में बनाये गए एक वीडियो में किराने की एक दुकान के गलियारों में टूटे हुए कांच और फर्श पर बिखरा हुआ खाद्य पदार्थ देखा गया। यूएसजीएस ने बताया कि आसपास के लोगों ने भूकंप के बहुत तेज झटके और बहुत मामूली नुकसान की सूचना दी है। 

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