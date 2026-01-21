Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर बना लिया लाखों का बिजनेस, यह शख्स कमा रहा हफ्ते के ₹2 लाख, जानें कैसे?

डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर बना लिया लाखों का बिजनेस, यह शख्स कमा रहा हफ्ते के ₹2 लाख, जानें कैसे?

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 03:27 PM

this man is earning 2 lakh a week by cleaning dog poop

कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता बस उसे करने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। इंग्लैंड के रहने वाले 39 साल के काइल न्यूबी ने इस बात को सच साबित कर दिया है। जिस काम को देखकर लोग नाक-भौं सिकोड़ते हैं उसी डॉग पूप क्लीनिंग (कुत्तों की पॉटी साफ करना) को...

Dog Poop Scoop Business: कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता बस उसे करने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। इंग्लैंड के रहने वाले 39 साल के काइल न्यूबी ने इस बात को सच साबित कर दिया है। जिस काम को देखकर लोग नाक-भौं सिकोड़ते हैं उसी डॉग पूप क्लीनिंग (कुत्तों की पॉटी साफ करना) को काइल ने एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया है। आज वह इस काम से हर हफ्ते लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम से मिली प्रेरणा, फेसबुक से मिली पहचान

पेशा से बिल्डर काइल न्यूबी को इस अनोखे बिजनेस का आइडिया सोशल मीडिया से मिला। काइल ने इंस्टाग्राम पर देखा कि अमेरिका में लोग कुत्तों की गंदगी साफ करने की प्रोफेशनल सर्विस देकर मोटी कमाई कर रहे हैं।उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे इंग्लैंड में शुरू किया जाए। उन्होंने अपनी सर्विस का नाम ‘Pet Poo Pick’ रखा और फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। देखते ही देखते उनके पास ऑर्डर्स की लाइन लग गई।

PunjabKesari

कैसे काम करता है यह पूप पिकअप बिजनेस?

काइल का काम करने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल और तेज है। वे आधुनिक स्कूपर और विशेष बैग्स लेकर ग्राहकों के गार्डन में जाते हैं। औसतन एक गार्डन में 14-15 पॉटी के ढेर होते हैं जिन्हें साफ करने में उन्हें महज 10 से 15 मिनट लगते हैं। काम खत्म करने के बाद वे पूरे एरिया को स्प्रे से डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि बदबू और बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाएं।

कमाई का गणित: ₹60 प्रति घंटा नहीं, ₹5000 प्रति घंटा!

काइल की कमाई का मॉडल जानकर कोई भी हैरान रह सकता है:

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें: मरीजों के लिए खुशखबरी! अब सिर्फ एक Blood Test में ही पकड़ी जाएंगी ढेरों बीमारियां, बार-बार टेस्ट की नहीं पड़ेगी जरूरत

  • पहली सर्विस की फीस: करीब ₹3,300 (40 डॉलर)।

  • साप्ताहिक मेंटेनेंस: करीब ₹1,650 (20 डॉलर)।

  • साप्ताहिक कमाई: हफ्ते में केवल कुछ घंटे काम करके वे ₹2 लाख से ₹2.2 लाख तक कमा लेते हैं।

  • सालाना टर्नओवर: उनकी सालाना कमाई लगभग 32 लाख रुपये के आसपास पहुंच रही है।

PunjabKesari

ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि लोग अब इतने आलसी हो गए हैं कि अपने कुत्ते की गंदगी भी खुद साफ नहीं करते। इस पर काइल ने दिल जीतने वाला जवाब दिया, "मेरे अधिकांश ग्राहक बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। कुछ लोग बैसाखी के सहारे चलते हैं और उनके लिए गार्डन में झुककर सफाई करना मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ गंदगी साफ नहीं करता बल्कि उन लोगों की मदद करता हूँ जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है।"

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!