डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर बना लिया लाखों का बिजनेस, यह शख्स कमा रहा हफ्ते के ₹2 लाख, जानें कैसे?

Dog Poop Scoop Business: कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता बस उसे करने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। इंग्लैंड के रहने वाले 39 साल के काइल न्यूबी ने इस बात को सच साबित कर दिया है। जिस काम को देखकर लोग नाक-भौं सिकोड़ते हैं उसी डॉग पूप क्लीनिंग (कुत्तों की पॉटी साफ करना) को काइल ने एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया है। आज वह इस काम से हर हफ्ते लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम से मिली प्रेरणा, फेसबुक से मिली पहचान

पेशा से बिल्डर काइल न्यूबी को इस अनोखे बिजनेस का आइडिया सोशल मीडिया से मिला। काइल ने इंस्टाग्राम पर देखा कि अमेरिका में लोग कुत्तों की गंदगी साफ करने की प्रोफेशनल सर्विस देकर मोटी कमाई कर रहे हैं।उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे इंग्लैंड में शुरू किया जाए। उन्होंने अपनी सर्विस का नाम ‘Pet Poo Pick’ रखा और फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। देखते ही देखते उनके पास ऑर्डर्स की लाइन लग गई।

कैसे काम करता है यह पूप पिकअप बिजनेस?

काइल का काम करने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल और तेज है। वे आधुनिक स्कूपर और विशेष बैग्स लेकर ग्राहकों के गार्डन में जाते हैं। औसतन एक गार्डन में 14-15 पॉटी के ढेर होते हैं जिन्हें साफ करने में उन्हें महज 10 से 15 मिनट लगते हैं। काम खत्म करने के बाद वे पूरे एरिया को स्प्रे से डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि बदबू और बैक्टीरिया पूरी तरह खत्म हो जाएं।

कमाई का गणित: ₹60 प्रति घंटा नहीं, ₹5000 प्रति घंटा!

काइल की कमाई का मॉडल जानकर कोई भी हैरान रह सकता है:

पहली सर्विस की फीस: करीब ₹3,300 (40 डॉलर)।

साप्ताहिक मेंटेनेंस: करीब ₹1,650 (20 डॉलर)।

साप्ताहिक कमाई: हफ्ते में केवल कुछ घंटे काम करके वे ₹2 लाख से ₹2.2 लाख तक कमा लेते हैं।

सालाना टर्नओवर: उनकी सालाना कमाई लगभग 32 लाख रुपये के आसपास पहुंच रही है।

ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि लोग अब इतने आलसी हो गए हैं कि अपने कुत्ते की गंदगी भी खुद साफ नहीं करते। इस पर काइल ने दिल जीतने वाला जवाब दिया, "मेरे अधिकांश ग्राहक बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। कुछ लोग बैसाखी के सहारे चलते हैं और उनके लिए गार्डन में झुककर सफाई करना मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ गंदगी साफ नहीं करता बल्कि उन लोगों की मदद करता हूँ जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है।"