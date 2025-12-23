Main Menu

    3. | फोटोशूट बना मौत का खेल: समुद्र किनारे पोज दे रही लड़की को बहा ले गई लहर, चट्टानों से टकरा कर... (Video)

फोटोशूट बना मौत का खेल: समुद्र किनारे पोज दे रही लड़की को बहा ले गई लहर, चट्टानों से टकरा कर... (Video)

23 Dec, 2025 03:15 PM

tourist swept into sea by monster surf

मिस्र के समुद्र तट पर फोटोशूट के दौरान खतरनाक चट्टान पर खड़ी एक चीनी मॉडल को अचानक आई विशाल लहर बहा ले गई। मॉडल की जान बच गई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। हादसे का डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

International Desk: मिस्र के समुद्र तट पर फोटोशूट के दौरान एक चीनी टूरिस्ट मॉडल के साथ हुआ हादसा सोशल मीडिया पर लोगों की सांसें थाम रहा है। खतरनाक चट्टान पर खड़ी होकर पोज दे रही मॉडल को अचानक पीछे से उठी विशाल समुद्री लहर बहा ले गई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।न्यूयॉर्क पोस्ट और न्यूज़एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मर्सा मटरूह स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मटरूह आई पर हुई, जहां पर्यटक खूबसूरत चट्टानों और उफनती लहरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बताया गया कि इस इलाके में ज्वार-भाटा बेहद अप्रत्याशित रहता है और चट्टानों के पास खड़े लोगों के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है।

 

Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Mersa Matruh kentinde bulunan Matrouh Eye adlı doğal güzellik alanını ziyaret eden kadın fotoğraf uğruna canından oluyordu. Çinli turist kayalık bir uçurumun üzerinde oturduğu sırada gelen dev dalganın çarpmasıyla dengesini kaybederek denize… pic.twitter.com/wydXSh8hBA

— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2025

 

और ये भी पढ़े

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नारंगी रंग की पोशाक पहने मॉडल समुद्र की चट्टानों के बीच बने एक संकरे दर्रे में पोज दे रही थी। तभी अचानक तेज़ लहर उस दर्रे में घुस जाती है और मॉडल संतुलन खोकर नीचे समुद्र में गिर जाती है। लहरों के जोर से वह चट्टानों से टकराती है, जिससे उसके शरीर पर गंभीर खरोंच और चोटें आईं।हालांकि, इस हादसे में मॉडल की जान बच गई।

 

महिला ने बताया कि वह पास में लगी सुरक्षा रस्सी को पकड़कर किसी तरह किनारे तक पहुंचने में सफल रही। सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि यह जीवनरक्षक रस्सी हाल ही में वहां लगाई गई थी, जिसने उसकी जान बचा ली। हादसे के बाद महिला ने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानती है और भविष्य में यात्रा के दौरान ज्यादा सतर्क रहने का संकल्प लिया है। यह घटना एक बार फिर उन बढ़ती घटनाओं की याद दिलाती है, जहां खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगहों पर फोटो खिंचवाने की चाह लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। विशेषज्ञों ने पर्यटकों से ऐसे स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।
 

