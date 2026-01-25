Main Menu

अमेरिका का गाजा युद्धविराम के दूसरे चरण पर दबाव, इजराइल में कैबिनेट बैठक आज

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 11:48 AM

u s envoys urge netanyahu to move into gaza ceasefire s second phase

अमेरिका ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से गाजा युद्धविराम के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की अपील की है। बातचीत में बंधकों के अवशेषों की बरामदगी, गाजा के विसैन्यीकरण और रफाह सीमा चौकी खोलने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

International Desk: अमेरिका के शीर्ष दूतों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शनिवार को मुलाकात की और उनकी सरकार से गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद एवं पश्चिम एशिया मामलों के सलाहकार जेरेड कुशनर से मुलाकात की लेकिन कार्यालय ने इस बैठक का विस्तृत विवरण नहीं दिया। अमेरिका के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर संवाददाताओं से कहा कि दूत गाजा में बंधकों के शेष अवशेषों की बरामदगी और क्षेत्र के विसैन्यीकरण संबंधी अगले कदमों पर नेतन्याहू के साथ मिलकर निकटता से काम कर रहे हैं।

 

अमेरिका ट्रंप की मध्यस्थता से हुए समझौते को आगे बढ़ाए रखने को आतुर है लेकिन नेतन्याहू पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के अवशेष लौटाए जाने तक ऐसा नहीं करने का दबाव है। दूसरे चरण का सबसे बड़ा संकेत गाजा और मिस्र के बीच रफाह सीमा चौकी का फिर से खुलना होगा। इजराइल रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रफाह सीमा चौकी खोलने के विषय पर संभवत: चर्चा करेगा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, युद्धविराम के बाद से इजराइली गोलीबारी में 480 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। 

 

