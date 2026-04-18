Ukraine : कीव में 5 लोगों की गोलियां मारकर हत्या, मुठभेड़ में हमलावर भी ढ़ेर
Edited By Parveen Kumar,Updated: 18 Apr, 2026 09:25 PM
यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना एक सुपरमार्केट की है, जहां हमलावर और सुरक्षाबलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया, जबकि चार बंधकों को बचा गया।
नेशनल डेस्क : यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना एक सुपरमार्केट की है, जहां हमलावर और सुरक्षाबलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया, जबकि चार बंधकों को बचा गया। खबर अपडेट की जा रही है...
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