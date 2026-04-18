Ukraine : कीव में 5 लोगों की गोलियां मारकर हत्या, मुठभेड़ में हमलावर भी ढ़ेर

यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। यह घटना एक सुपरमार्केट की है, जहां हमलावर और सुरक्षाबलों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया गया, जबकि चार बंधकों को बचा गया।