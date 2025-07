Roll Cloud Video: भीषण गर्मी के बीच समुद्र किनारे कैमरे में कैद हुआ 'कुदरत का अजूबा', चौंकाने वाला Video वायरल

इंटरनेशनल डेस्क। इन दिनों पुर्तगाल भीषण गर्मी की चपेट में है लेकिन इसी तपती गर्मी के बीच समुद्र किनारे एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यह न तो कोई तूफ़ान था और न ही कोई प्राकृतिक आपदा बल्कि बादलों की एक दुर्लभ और बेहद ख़ूबसूरत आकृति थी। इस अनोखी बादल संरचना को "रोल क्लाउड" कहा जाता है। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि वहाँ मौजूद लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर साझा किए।

क्या है 'रोल क्लाउड'?

'रोल क्लाउड', जिसे हिंदी में "लुढ़कता हुआ बादल" भी कहा जा सकता है एक बेलन के आकार का लंबा और क्षैतिज रूप में फैला हुआ बादल होता है। यह बादल आमतौर पर ज़मीन के काफी करीब नज़र आता है और देखने में ऐसा लगता है मानो वह धीरे-धीरे घूमते हुए आगे बढ़ रहा हो। यह एक ऐसा दृश्य है जो कम ही देखने को मिलता है इसीलिए पुर्तगाल में इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए।

कैसे बनता है यह दुर्लभ बादल?

रोल क्लाउड एक दुर्लभ मौसमी घटना है जो एक विशेष प्रक्रिया से बनती है। यह तब होता है जब गर्म और नम हवा ऊपर उठकर ठंडी हवा से टकराती है। इस प्रक्रिया से वायुदाब में एक खास तरह का संतुलन बनता है जिसके कारण बादल एक बेलन की तरह लंबा और गोल आकार ले लेते हैं। आमतौर पर ये बादल या तो तूफान से ठीक पहले दिखाई देते हैं या फिर तटीय इलाकों में जहाँ हवा का प्रवाह इस तरह की आकृति बनाने के लिए अनुकूल होता है।

पुर्तगाल में यह रोल क्लाउड समुद्र के किनारे देखा गया जब मौसम में अचानक बदलाव हुआ। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार यह विशाल बादल समुद्र की सतह के साथ धीरे-धीरे ज़मीन की ओर बढ़ रहा था मानो आकाश से कोई विशाल चादर लुढ़कती हुई चली आ रही हो।

'प्राकृतिक अजूबा' बताकर लोगों ने लिए नज़ारे के आनंद

इस अनोखी घटना को देखकर कई लोगों ने इसे एक प्राकृतिक अजूबा बताया। समुद्र किनारे मौजूद बच्चे, युवा और बुज़ुर्ग सभी ने इस मनमोहक दृश्य की तस्वीरें लीं और इसका भरपूर आनंद उठाया।

It was nuts to have experienced this rolling cloud in the north of Portugal. Felt like a tsunami out of a movie! 😂

Apparently it was 150km long, stretching from Figueira da Foz all the way up to Vila do Conde, which is close to where I was. pic.twitter.com/BOnr4knsJe