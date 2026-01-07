Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | 1 रुपये में 1 लीटर तेल... 50 रुपये में टंकी हो जाएगी फुल, पूरी दुनिया में यहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल

1 रुपये में 1 लीटर तेल... 50 रुपये में टंकी हो जाएगी फुल, पूरी दुनिया में यहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 01:58 PM

venezuela has the cheapest petrol 1 liter costs just 1 rupee

वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमतें दुनिया में सबसे सस्ती हैं। यहां एक लीटर पेट्रोल महज 1 रुपये में मिलता है और 50 रुपये में 35-50 लीटर की कार की टंकी फुल हो जाती है। देश की ‘दोहरी ईंधन प्रणाली’ के तहत आम जनता को सब्सिडी वाला सस्ता पेट्रोल मिलता है,...

नेशनल डेस्क : हाल ही में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वेनेजुएला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन वेनेजुएला चर्चा में सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं है। यह देश अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और तेल के भंडार के लिए दुनियाभर में मशहूर है।

अविश्वसनीय रूप से सस्ता पेट्रोल

वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमतें बेहद कम हैं। यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 0.01 से 0.035 डॉलर के बीच है, यानी भारतीय मुद्रा में महज 1 से 3 रुपये प्रति लीटर। इस वजह से आम आदमी की जेब पर बहुत हल्का असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, 35-50 लीटर क्षमता वाले फ्यूल टैंक को फुल करने के लिए सिर्फ 50 से 150 रुपये खर्च होते हैं, जबकि भारत और अन्य देशों में इसकी कीमत हजारों में होती है।

दोहरी ईंधन प्रणाली

वेनेजुएला की पेट्रोल बिक्री में ‘दोहरी ईंधन प्रणाली’ लागू है। इसमें एक तरफ है सब्सिडी वाला पेट्रोल, जो आम जनता के लिए बेहद सस्ता है। वहीं, दूसरा विकल्प है ‘प्रीमियम पेट्रोल’, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से तय होती है और यह काफी महंगा होता है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत लगभग 42 रुपये प्रति लीटर है। यदि कोई वाहन चालक अपनी 50 लीटर की टंकी भरवाता है, तो उसे लगभग 20-25 डॉलर (1700-2100 रुपये) खर्च करने पड़ते हैं। यह दुनिया के कई देशों की तुलना में सस्ता है, लेकिन देश के स्थानीय सब्सिडी वाले रेट से काफी ज्यादा है।

सऊदी अरब से भी बड़ा तेल भंडार

वेनेजुएला की सस्ती ईंधन नीति के पीछे उसका विशाल तेल भंडार है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 तक वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल मौजूद था। यह आंकड़ा सऊदी अरब के 267.2 बिलियन बैरल और ईरान के 208.6 बिलियन बैरल से भी ज्यादा है। कनाडा चौथे नंबर पर है, जिसके पास 163.6 बिलियन बैरल तेल है।

और ये भी पढ़े

तेल की कमाई और आर्थिक चुनौतियां

इतना बड़ा भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला अपने तेल के निर्यात से उतनी कमाई नहीं कर पाता जितनी कर सकता था। देश लगातार आर्थिक संकट और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति मादुरो की हिरासत के बाद अब यह देखना बाकी है कि देश की तेल अर्थव्यवस्था और पेट्रोल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ेगा।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!