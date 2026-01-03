अमेरिका का वेनेजुएला रक्षा मंत्री के आवास पर हमला, बाल-बाल बचे पाद्रीनो लोपेज़ ! अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांगी मांगी

वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमिर पाद्रीनो लोपेज़ ने अमेरिकी हवाई हमलों में सुरक्षित रहने की पुष्टि करते हुए अमेरिका पर संप्रभुता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कराकस सहित कई क्षेत्रों पर हमलों को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया और...

International Desk: वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमिर पाद्रीनो लोपेज़ ने दावा किया है कि उनके आवास को निशाना बनाए जाने के बाद भी वे सुरक्षित हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने अमेरिका पर बड़े पैमाने पर हवाई हमलों का आरोप लगाते हुए इन्हें क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा बताया। पाद्रीनो लोपेज़ ने कहा कि कथित हमलों में कराकस के फुएर्ते तिउना के साथ-साथ मिरांडा, अरागुआ और ला गुआइरा राज्यों को निशाना बनाया गया। उन्होंने इन कार्रवाइयों को वेनेजुएला की संप्रभुता का घोर उल्लंघन करार दिया और कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।

🚨🇻🇪🇺🇸 VENEZUELAN DEFENSE MINISTER SURVIVES ATTACK, CONDEMNS U.S. STRIKES ON COUNTRY



After U.S airstrikes reportedly hit the home of Vladimir Padrino López, he addressed the nation.



He described the attacks as a direct threat to regional peace and called on the international… https://t.co/lD2Bq5RinI pic.twitter.com/TW4B84fxD7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

अपने बयान में रक्षा मंत्री ने कहा, “वेनेजुएला की जनता को अमेरिका की सरकार द्वारा सबसे आपराधिक सैन्य आक्रामकता का सामना करना पड़ा है। हमारे पवित्र भूभाग को अपवित्र किया गया है… यह अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है।” उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह इस कथित आक्रमण की कड़ी निंदा करे और वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन में खड़ा हो। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये दावे आधिकारिक वेनेजुएलाई बयानों पर आधारित हैं। स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। हालात तेजी से बदल रहे हैं; यह LIVE स्टोरी लगातार अपडेट की जा रही है।

