15 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता ने ऑटो में बच्ची को दिया जन्म, अब पुलिस कराएगी DNA टेस्ट

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक 15 वर्षीय रेप पीड़िता ने ऑटो में एक बच्ची को जन्म दिया है। यह दर्दनाक घटना तब हुई जब परिवार उसे अस्पताल ले जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने सात में से केवल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच अन्य अब भी फरार...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक 15 वर्षीय रेप पीड़िता ने ऑटो में एक बच्ची को जन्म दिया है। यह दर्दनाक घटना तब हुई जब परिवार उसे अस्पताल ले जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने सात में से केवल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पांच अन्य अब भी फरार हैं, जिससे पीड़ित परिवार में आक्रोश है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वाराणसी के एक गांव का है, जहां 15 साल की एक किशोरी से गांव के ही सात युवकों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने लोक-लाज और ब्लैकमेलिंग के डर से यह बात लंबे समय तक छिपाए रखी। जब वह गर्भवती हुई, तब जाकर परिजनों को इस घटना का पता चला। पीड़िता के भाई का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में केवल दो आरोपियों, नान्हक और आशू को गिरफ्तार किया है। बाकी पांच आरोपी, करण, सौरभ, गोलू, अंकित और आकाश, अभी भी फरार हैं। परिवार ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर को फिर से शिकायत दी है।

ऑटो में हुआ प्रसव

पीड़िता की मौसी ने बताया कि कल सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण वे ऑटो से अस्पताल जा रहे थे। तभी रास्ते में ही ऑटो में बच्ची का जन्म हो गया। इसके बाद, उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाकर डिलीवरी कराई गई और फिर दीनदयाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने अपनी बच्ची को खुद पालने का फैसला किया है। उसने कहा, 'मैं अपनी बच्ची को खुद पालूंगी, उसे किसी पिता की ज़रूरत नहीं है।' पीड़िता के माता-पिता मानसिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए उसका भाई और मौसी ही इस लड़ाई में उसके साथ हैं।

पुलिस जांच जारी

अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची का पिता कौन है, यह तय करने के लिए DNA टेस्ट कराना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की नए सिरे से जांच की जा रही है और अगर पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पीड़िता और उसकी नवजात बच्ची को डॉक्टरों ने इलाज के बाद घर भेज दिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।