PM Kisan Yojana: इस तारीख तक खातों में आ सकती है 22वीं किस्त, पैसे आने से पहले कर लें ये जरूरी काम

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अगली किस्त फरवरी में आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। किसानों को सलाह दी गई है...

नेशनल डेस्क : देश के करोड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan), जिसके तहत छोटे और जरूरतमंद किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यानी हर चार महीने में किसानों को 2,000 रुपये मिलते हैं। अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और देशभर के करोड़ों किसान इसका लाभ उठा चुके हैं।

22वीं किस्त को लेकर क्या है ताजा अपडेट?

अब किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। योजना की अब तक की टाइमलाइन को देखें तो हर किस्त करीब चार महीने के अंतराल पर जारी होती रही है। पिछली किस्तों के आधार पर माना जा रहा है कि अगली किस्त फरवरी महीने में आ सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी कई बार हो चुका है। चूंकि फरवरी में आम बजट भी पेश किया जाता है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि किस्त बजट से पहले या आसपास जारी हो सकती है। लेकिन सही तारीख की पुष्टि सरकार की घोषणा के बाद ही होगी।

किस्त अटकने से बचने के लिए जरूरी काम

कई बार किसानों की किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं होतीं। सबसे अहम काम है e-KYC। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, बैंक खाता आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। अगर आधार लिंक नहीं है तो भुगतान फेल हो सकता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी - जैसे नाम, आधार नंबर, बैंक डिटेल या जमीन से जुड़ा विवरण अगर गलत है तो भी पैसा अटक सकता है।

इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल जांच लें और सभी जानकारी सही करवा लें, ताकि 22वीं किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के उनके खाते में पहुंच सके।