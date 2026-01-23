बंगाल में मौत का तांडव! ममता बनर्जी का दावा- SIR के डर से हर दिन 3-4 लोग कर रहे आत्महत्या

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास को लेकर फैली चिंता के कारण हर दिन तीन से चार लोग कथित रूप से आत्महत्या कर रहे हैं।

नेशनल डेस्क: सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में यहां रेड रोड पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘अब तक 110 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रतिदिन तीन से चार लोग एसआईआर की वजह से अत्यधिक चिंता के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।'' आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूचियों का एसआईआर अभ्यास जारी है। बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पश्चिम बंगाल के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और बी आर आंबेडकर जैसे देश के महान व्यक्तित्वों का अपमान किया जा रहा है।