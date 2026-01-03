Main Menu

RBI on Rs 500 Notes: मार्च 2026 से ATM से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे? RBI ने किया साफ़

देश में 500 रुपये के नोट को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई अफवाह तेज़ी से फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 से ATM से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे और सरकार धीरे-धीरे इन्हें सर्कुलेशन से हटा देगी। यह खबर लोगों में चिंता और भ्रम पैदा कर रही है, खासकर उन लोगों के बीच जो नकदी का अधिक इस्तेमाल करते हैं।

RBI on Rs 500 Notes:  देश में 500 रुपये के नोट को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नई अफवाह तेज़ी से फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि मार्च 2026 से ATM से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे और सरकार धीरे-धीरे इन्हें सर्कुलेशन से हटा देगी। यह खबर लोगों में चिंता और भ्रम पैदा कर रही है, खासकर उन लोगों के बीच जो नकदी का अधिक इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि 500 रुपये के नोट वैध हैं और आने वाले समय में भी इनका इस्तेमाल पूरी तरह से जारी रहेगा। सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी, प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इन दावों को पूरी तरह झूठा बताया है।

वित्त मंत्रालय ने भी साफ किया कि 500 रुपये के नोट को बंद करने या सर्कुलेशन से हटाने की कोई योजना नहीं है। पिछले साल जून 2025 में भी ऐसी ही अफवाहें फैल चुकी थीं, जिसके बाद राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया था कि 500 रुपये के नोट सुरक्षित हैं और हमेशा के लिए कानूनी भुगतान के रूप में मान्य रहेंगे।

इससे स्पष्ट है कि जनता को इन वायरल दावों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये के नोट न केवल वैध हैं, बल्कि एटीएम और बैंकिंग नेटवर्क में भी वे उसी तरह उपलब्ध रहेंगे, जैसे हमेशा रहते आए हैं। 

