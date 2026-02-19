Main Menu

    3. | फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, दिग्गज फिल्ममेकर का हुआ निधन, घर में मिला शव, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने की थी शिकायत

Updated: 19 Feb, 2026 09:45 PM

a big blow to the film industry the death of a legendary filmmaker

फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ फिल्ममेकर एम. एम. बेग का निधन हो गया है। वह 70 साल के थे। इस हफ्ते की शुरुआत में वे अपने घर में मृत पाए गए। उनके निधन की जानकारी उनके पब्लिसिस्ट हनी जवेरी ने दी।

नेशनल डेस्कः फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ फिल्ममेकर एम. एम. बेग का निधन हो गया है। वह 70 साल के थे। इस हफ्ते की शुरुआत में वे अपने घर में मृत पाए गए। उनके निधन की जानकारी उनके पब्लिसिस्ट हनी जवेरी ने दी।

घर से दुर्गंध आने पर हुआ खुलासा

हनी जवेरी ने मीडिया बताया कि एम एम बेग काफी समय से अस्वस्थ थे। चार से पांच दिन तक जब वे घर से बाहर नहीं निकले, तो पड़ोसियों को शक हुआ। घर से बदबू आने की शिकायत के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर बेग साहब का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने उनकी बेटी को सूचना दी। देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया। हनी जवेरी ने कहा, “वो बहुत अच्छे इंसान थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं।”

करियर की शुरुआत बड़े निर्देशकों के साथ

एम एम बेग ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की थी। उन्होंने मशहूर फिल्मकारों जे. ओम प्रकाश, विमल कुमार और राकेश रोशन के साथ काम किया। वह कई लोकप्रिय फिल्मों से जुड़े रहे, जिनमें शामिल हैं: आदमी खिलौना है (गोविंदा), जैसी करनी वैसी भरनी, कर्ज़ चुकाना है, काला बाज़ार (अनिल कपूर) और किशन कन्हैया। इन फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग भूमिकाओं में योगदान दिया।

 बतौर निर्देशक दो फिल्मों का किया निर्देशन

निर्देशक के रूप में एम एम बेग ने दो फिल्मों का निर्देशन किया:

  • मासूम गवाह (1990) – जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने अभिनय किया था।

  • छोटी बहू (1994) – जिसमें Shilpa Shirodkar मुख्य भूमिका में थीं।

इन फिल्मों से उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाई।

ऋतिक रोशन को डायलॉग की प्रैक्टिस कराई

हनी जवेरी ने बताया कि बेग साहब के राकेश रोशन से बहुत अच्छे संबंध थे। उन्हें उच्चारण, आवाज के उतार-चढ़ाव (वॉइस मॉड्यूलेशन) और संवाद अदायगी की गहरी समझ थी। इसी वजह से वे Hrithik Roshan को डायलॉग बोलने का अभ्यास करवाते थे। यह उस समय की बात है जब ऋतिक की पहली फिल्म Kaho Naa... Pyaar Hai रिलीज भी नहीं हुई थी। उन्होंने ऋतिक को फिल्मों में आने से पहले संवाद बोलने और अभिव्यक्ति सुधारने में मदद की थी।

बेटी भी रही मशहूर बाल कलाकार

एम एम बेग की बेटी शाहिंदा बेग, जिन्हें ‘बेबी गुड्डू’ के नाम से जाना जाता था, 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय बाल कलाकार रही हैं।

उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं: Aakhir Kyon? – जिसमें Rajesh Khanna और Smita Patil थे। Nagina – जिसमें Sridevi नजर आई थीं। Pyar Kiya Hai Pyar Karenge – जिसमें Anil Kapoor थे। और Aulad – जिसमें Jeetendra और Sridevi ने काम किया था।

इंडस्ट्री में शोक की लहर

एम एम बेग के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने लंबे समय तक पर्दे के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा को योगदान दिया। उनके सहयोगी और जानने वाले उन्हें एक सरल, सौम्य और मेहनती व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं। उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है।

