Google Pay, PhonePe, Paytm से पेमेंट महंगा? क्या अब हर 1000 रुपये के ट्रांसफर पर कटेगा पैसा? जानें क्या है RBI और NPCI का असली नियम

14 Feb, 2026 03:36 PM

नई दिल्ली:  डिजिटल इंडिया के इस दौर में UPI (Unified Payments Interface) हमारी दैनिक जीवनशैली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि अब हर 1000 रुपये के UPI ट्रांसफर पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इस खबर ने करोड़ों यूजर्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। लेकिन क्या वाकई आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है? आइए, इस वायरल दावे की सच्चाई और NPCI के नियमों का विश्लेषण करते हैं।

क्या ₹1000 के ट्रांसफर पर चार्ज लगेगा? (सच्चाई जानें)
इसका स्पष्ट और सीधा जवाब है— बिल्कुल नहीं। आम ग्राहकों के लिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजना (P2P - Person to Person) अभी भी पूरी तरह निःशुल्क है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने साफ़ किया है कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट से किसी मित्र, परिजन या किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो चाहे राशि 1000 रुपये हो या उससे अधिक, आपसे ₹1 भी अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। Google Pay, PhonePe, और Paytm जैसे ऐप्स से किए जाने वाले सामान्य बैंक-टू-बैंक ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं है।

फिर 'चार्ज' को लेकर भ्रम क्यों फैला?
भ्रम की मुख्य वजह PPI (Prepaid Payment Instruments) यानी 'वॉलेट' ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम हैं। इसे इस प्रकार समझें:

वॉलेट पेमेंट: यदि आप अपने Paytm Wallet, Amazon Pay या PhonePe Wallet में पैसे लोड करके किसी 'मर्चेंट' (दुकानदार) को ₹2000 से अधिक का भुगतान करते हैं, तो उस पर इंटरचेंज फीस लगती है।

किसे देना होगा पैसा? ध्यान देने वाली बात यह है कि यह चार्ज ग्राहक (Customer) को नहीं देना होता। यह शुल्क दुकानदार (Merchant) और बैंक/वॉलेट कंपनी के बीच का विषय है। ग्राहक के लिए लेनदेन अभी भी मुफ्त है।

UPI इस्तेमाल करने वालों के लिए 3 महत्वपूर्ण नियम
सुरक्षित और स्मार्ट ट्रांजैक्शन के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:-

ट्रांजैक्शन लिमिट: अधिकांश बैंक एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं। कुछ विशिष्ट श्रेणियों (जैसे शिक्षा या अस्पताल) के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपये तक हो सकती है।

UPI Lite का जादू: यदि आप दिनभर में चाय, सब्जी या बस के किराए जैसे छोटे भुगतान (₹500 से कम) बार-बार करते हैं, तो UPI Lite का उपयोग करें। इसमें बिना पिन (PIN) डाले तुरंत पेमेंट हो जाता है और आपके बैंक पासबुक में एंट्रीज की भीड़ भी नहीं लगती।

सुरक्षा अलर्ट: सबसे जरूरी नियम— पैसे प्राप्त (Receive) करने के लिए कभी भी अपना UPI PIN डालने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई पैसे भेजने का झांसा देकर आपसे पिन मांग रहा है, तो वह निश्चित रूप से एक फ्रॉड है।

अफवाहों से बचें
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही '₹1000 पर चार्ज' वाली खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत सरकार और NPCI डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए आम जनता के लिए इसे चार्जेबल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आप बिना किसी डर के अपनी डिजिटल पेमेंट जारी रख सकते हैं।

