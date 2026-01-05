भाजपा नेता ने युवक को गोली मारकर की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Edited By Mehak, Updated: 05 Jan, 2026 12:42 PM

नेशनल डेस्क : उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। वार्ड-55 से पार्षद और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अमित बिष्ट उर्फ चिंटू पर 25 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है।

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, जज फार्म निवासी नितिन लोहनी और आरोपी पार्षद अमित बिष्ट के बीच किसी बात को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। रविवार देर रात यह विवाद गंभीर रूप ले गया। आरोप है कि रामपुर रोड स्थित अपने घर के पास अमित बिष्ट ने नितिन पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले और सड़क पर खून से लथपथ नितिन को देखा।

अस्पताल में मौत की पुष्टि

स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में नितिन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपी पार्षद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते यह वारदात हुई।

पहले भी विवादों में रहा आरोपी

बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी विवादों में शामिल रह चुका है। छह दिसंबर को उसके खिलाफ कोतवाली में स्थानीय लोगों ने धरना भी दिया था। पुलिस इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से जांच कर रही है।

इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई

हत्या के बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



