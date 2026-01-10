Aaj Ka Mousam: आने वाले 9-10 दिनों में उत्तर भारत बनेगा 'कोल्ड चैंबर', IMD साइंटिस्ट ने बताया कब मिलेगी ठंड से राहत

Edited By Anu Malhotra, Updated: 10 Jan, 2026 10:08 AM

नई दिल्ली: राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में कुदरत का मिजाज इन दिनों किसी बर्फीले टॉर्चर से कम नहीं है। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को इस कदर जकड़ लिया है कि अब दिन और रात का फर्क मिट गया है। सुबह की शुरुआत धुंध की एक मोटी चादर से होती है और सूरज की हल्की दस्तक भी इस जमा देने वाली शीतलहर के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है।

रजाई के भीतर भी सुकून नहीं, सुन्न पड़ रहे हाथ-पांव

हालत यह है कि घरों की चारदीवारी के भीतर भी ठंड से राहत मिलना मुश्किल हो गया है। ब्लोअर, हीटर और अलाव के सहारे लोग खुद को गर्म रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हाड़ कंपाने वाली यह सर्दी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। बाहर निकलने वालों के लिए तो स्थिति और भी भयावह है; बर्फीली हवाओं के कारण शरीर के अंग चंद मिनटों में सुन्न पड़ रहे हैं।

मौसम विभाग की चेतावनी: अभी और बाकी है सितम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 'यलो अलर्ट' जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि:

शीतलहर का पहरा: अगले एक हफ्ते तक इस प्राणघातक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर है।

ठंड से राहत की तारीख: मौसम के मिजाज को देखते हुए अनुमान है कि 15 जनवरी (मकर संक्रांति) के आसपास ही ठिठुरन में थोड़ी नरमी आ सकती है।

तापमान का खेल: आने वाले 9-10 दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 12 से 15 डिग्री के बीच बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम पारा सामान्य से 3-4 डिग्री और नीचे लुढ़कने की संभावना है।

कोहरे का 'ब्लैकआउट' और 'कोल्ड डे' का गणित

मैदानी इलाकों-विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश-में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कोहरे की एक विशाल परत पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है।

A thick layer of Dense fog is enveloping Northern India & Indo Gangetic Plains from #Punjab, #Haryana, #Rajasthan, #Delhi, #UttarPradesh and upto #WestBengal. The fog is present as a mix of surface & upper level fog thats why it is appearing as overcast skies in some areas. It is… pic.twitter.com/hT4kHtlrTf — IndiaMetSky Weather (@indiametsky) January 7, 2026



एक्सपर्ट व्यू: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जब तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाए और सामान्य से 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज हो, तो उसे 'सर्द दिन' माना जाता है। लेकिन अगर यह अंतर 6.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो इसे 'अत्यधिक ठंडा दिन' की श्रेणी में रखा जाता है, जैसी स्थिति वर्तमान में बनी हुई है।

राज्यों का हाल: कहां-कहां है खतरा?