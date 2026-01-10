Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Aaj Ka Mousam: आने वाले 9-10 दिनों में उत्तर भारत बनेगा 'कोल्ड चैंबर', IMD साइंटिस्ट ने बताया कब मिलेगी ठंड से राहत

Aaj Ka Mousam: आने वाले 9-10 दिनों में उत्तर भारत बनेगा 'कोल्ड चैंबर', IMD साइंटिस्ट ने बताया कब मिलेगी ठंड से राहत

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 10:08 AM

aaj ka mousam north india will become a cold chamber in the coming 9 10 days

राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में कुदरत का मिजाज इन दिनों किसी बर्फीले टॉर्चर से कम नहीं है। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को इस कदर जकड़ लिया है कि अब दिन और रात का फर्क मिट गया है। सुबह की शुरुआत धुंध की एक मोटी चादर से होती है और सूरज की हल्की दस्तक...

नई दिल्ली: राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में कुदरत का मिजाज इन दिनों किसी बर्फीले टॉर्चर से कम नहीं है। कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को इस कदर जकड़ लिया है कि अब दिन और रात का फर्क मिट गया है। सुबह की शुरुआत धुंध की एक मोटी चादर से होती है और सूरज की हल्की दस्तक भी इस जमा देने वाली शीतलहर के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है।

रजाई के भीतर भी सुकून नहीं, सुन्न पड़ रहे हाथ-पांव

हालत यह है कि घरों की चारदीवारी के भीतर भी ठंड से राहत मिलना मुश्किल हो गया है। ब्लोअर, हीटर और अलाव के सहारे लोग खुद को गर्म रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हाड़ कंपाने वाली यह सर्दी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। बाहर निकलने वालों के लिए तो स्थिति और भी भयावह है; बर्फीली हवाओं के कारण शरीर के अंग चंद मिनटों में सुन्न पड़ रहे हैं।

और ये भी पढ़े

मौसम विभाग की चेतावनी: अभी और बाकी है सितम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 'यलो अलर्ट' जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि:

  • शीतलहर का पहरा: अगले एक हफ्ते तक इस प्राणघातक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद न के बराबर है।

  • ठंड से राहत की तारीख: मौसम के मिजाज को देखते हुए अनुमान है कि 15 जनवरी (मकर संक्रांति) के आसपास ही ठिठुरन में थोड़ी नरमी आ सकती है।

  • तापमान का खेल: आने वाले 9-10 दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 12 से 15 डिग्री के बीच बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम पारा सामान्य से 3-4 डिग्री और नीचे लुढ़कने की संभावना है।

कोहरे का 'ब्लैकआउट' और 'कोल्ड डे' का गणित
मैदानी इलाकों-विशेषकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश-में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि कोहरे की एक विशाल परत पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है।


एक्सपर्ट व्यू: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जब तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाए और सामान्य से 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज हो, तो उसे 'सर्द दिन' माना जाता है। लेकिन अगर यह अंतर 6.5 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो इसे 'अत्यधिक ठंडा दिन' की श्रेणी में रखा जाता है, जैसी स्थिति वर्तमान में बनी हुई है।

राज्यों का हाल: कहां-कहां है खतरा?

राज्य

अनुमानित प्रभाव

यूपी, पंजाब, हरियाणा

14 जनवरी तक बेहद घना कोहरा और भीषण ठंड।

राजस्थान

12 जनवरी तक शीतलहर का तांडव जारी रहेगा।

हिमाचल व मध्य प्रदेश

यहां भी 10 जनवरी तक पारा गोते लगाता रहेगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!