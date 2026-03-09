Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Angry Zodiac Personalities: ज्योतिष के अनुसार इन 4 राशियों के लोगों को आता है सबसे ज्यादा गुस्सा

Angry Zodiac Personalities: ज्योतिष के अनुसार इन 4 राशियों के लोगों को आता है सबसे ज्यादा गुस्सा

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 05:15 PM

according to astrology people of these 4 zodiac signs get angry the most

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव उसकी राशि और ग्रहों के प्रभाव से जुड़ा होता है। कुछ राशियों के लोग जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं। मेष, सिंह, वृश्चिक और मकर राशि के लोगों को स्वभाव से अधिक उग्र माना जाता है। ये लोग छोटी बात पर नाराज हो सकते...

नेशनल डेस्क : ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव उसकी राशि और ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होता है। किसी का स्वभाव शांत और संतुलित होता है, तो कोई जल्दी गुस्सा करने वाला होता है। कई बार यह गुस्सा इतना तेज हो सकता है कि रिश्तों में दूरी या तनाव भी पैदा हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के लोग स्वभाव से अधिक भावुक और उग्र माने जाते हैं। ऐसे लोग छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं, हालांकि अक्सर उनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अगर आपके परिवार या पार्टनर की राशि भी इनमें से है, तो उनके स्वभाव को समझना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। मंगल ऊर्जा, साहस और आक्रामकता का प्रतीक होता है। इसी कारण मेष राशि के लोगों का स्वभाव तेज और उत्साही माना जाता है। ये लोग किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं और अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं। अगर इन्हें किसी की बात पसंद नहीं आती या किसी फैसले से असहमति होती है, तो यह तुरंत गुस्सा दिखा सकते हैं। हालांकि इनका गुस्सा ज्यादा समय तक नहीं रहता और थोड़ी देर बाद ये सामान्य भी हो जाते हैं।

यह भी पढ़ें - दिन में होगा अंधेरा... इस दिन लगेगा साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह होता है, जिसे आत्मविश्वास, नेतृत्व और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस राशि के लोग अपने स्वाभिमान को बहुत महत्व देते हैं। अगर इन्हें लगे कि कोई उनकी अनदेखी कर रहा है या उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा, तो उन्हें जल्दी गुस्सा आ सकता है। सिंह राशि के लोग अपने व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा को लेकर संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें सम्मान देना उनके साथ संबंध बेहतर रखने में मदद करता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि को ज्योतिष में गहरी और रहस्यमयी राशि माना जाता है। इस राशि के लोग अपनी भावनाओं को आसानी से दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। हालांकि जब इनके अंदर जमा हुआ गुस्सा बाहर आता है, तो वह काफी तीव्र हो सकता है। वृश्चिक राशि के लोग विश्वास और वफादारी को बहुत महत्व देते हैं। यदि उन्हें धोखा या विश्वासघात महसूस होता है, तो उनका गुस्सा लंबे समय तक रह सकता है और वे उस बात को आसानी से भूल नहीं पाते।

और ये भी पढ़े

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लोग आमतौर पर शांत, जिम्मेदार और अनुशासित स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने काम और जिम्मेदारियों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार-बार उनकी सीमाओं का उल्लंघन करता है या उनकी मेहनत की कद्र नहीं करता, तो उनका गुस्सा अचानक सामने आ सकता है। मकर राशि के लोग सामान्यतः धैर्य रखते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वे अपनी नाराजगी स्पष्ट रूप से जाहिर कर देते हैं।

यह भी पढ़ें - 3-4 महीने बाद AC ऑन करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले कराएं ये जरूरी काम

गुस्से को नियंत्रित करने के आसान उपाय

ज्योतिष और मनोविज्ञान दोनों ही बताते हैं कि गुस्से को सही तरीके से संभालना जरूरी है, ताकि रिश्तों और मानसिक शांति पर इसका असर न पड़े।

  • रोजाना कुछ समय ध्यान (मेडिटेशन) और प्राणायाम करने की आदत डालें।
  • अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय सही समय पर खुलकर बातचीत करें।
  • गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और थोड़ी देर शांत रहने की कोशिश करें।
  • सकारात्मक सोच और धैर्य का अभ्यास करें, इससे मानसिक संतुलन बना रहता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!