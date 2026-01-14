Main Menu

ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद घरों पर गिरीं बिजली की तारें, कई लोग झुलसे

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 03:36 AM

after a fire broke out in the transformer power lines fell onto the houses

राजस्थान में भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में जौतरौली गांव में मंगलवार देर शाम ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद घरों पर गिरे बिजलीं के तारों की चपेट में आने से 10 से अधिक लोग झुलस गए।

नेशनल डेस्कः राजस्थान में भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र में जौतरौली गांव में मंगलवार देर शाम ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद घरों पर गिरे बिजलीं के तारों की चपेट में आने से 10 से अधिक लोग झुलस गए। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 से अधिक ग्रामीण महिला, पुरुषों को रुदावल अस्पताल में भर्ती किया गया है जिनमे से दो महिलाओं की गम्भीर हालत को देखते उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल भेजा गया है। प्रशासनिक सूत्रों ने हादसे में घायले की संख्या में इजाफे की सम्भावना से इन्कार नही किया है। हादसे के बाद गांव में अफरातफरी की स्थिति बनी हुई है और ग्रामीण बुरी तरह से सहमे हुए हैं। 

ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब आठ बजे अचानक ट्रांसफार्मर में लगी आग को तारों ने पकड़ लिया। उसके बाद तार टूट टूट कर घरों पर गिरने लगे। घटना के दौरान तारों में करंट था। लोग घरों के बाहर बैठे हुए थे। जिससे वं करंट की तारों की चपेट में आते चले गए। इससे मौके पर चीख पुकार मच गई। 

चीख पुकार की आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जिसके बाद ओमवती शारदा, लक्खी, जतिन, अंकिता, नीतू, मेघांश को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। रुदावल अस्पताल से ओमवती और शारदा को आरबीएम अस्पताल भेज दिया गया है। घटना की सूचना पर एम्बुलेंस के साथ पुलिस, बिजली विभाग के दल मौके पर पहुंच गये। घटना की जांच की जा रही है।

