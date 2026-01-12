Main Menu

अजीत डोभाल ने खुलासा किया: सरकारी काम में नहीं करते मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 11:53 AM

ajit doval nsa developed india young leaders dialogue 2026 mobile internet

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, जिन्हें देश का सबसे बड़ा 'जासूस' और 'जेम्स बॉन्ड' माना जाता है, ने अपनी कार्यशैली को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026'...

नेशनल डेस्क: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, जिन्हें देश का सबसे बड़ा 'जासूस' और 'जेम्स बॉन्ड' माना जाता है, ने अपनी कार्यशैली को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' के दौरान उन्होंने बताया कि वे तकनीकी युग में रहने के बावजूद सरकारी कामकाज के लिए आधुनिक गैजेट्स से दूरी बनाकर रखते हैं।

 न इंटरनेट, न मोबाइल: सुरक्षा का अनोखा अंदाज
अजीत डोभाल ने कार्यक्रम में बताया कि वे अपने आधिकारिक या रोजमर्रा के काम के लिए इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। इतना ही नहीं, वे फोन का इस्तेमाल भी बेहद सीमित रखते हैं।  वे मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार से बात करने या विदेशी प्रतिनिधियों से संपर्क साधने के लिए करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे बिना तकनीक के काम कैसे मैनेज करते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि संपर्क करने के और भी कई गोपनीय तरीके होते हैं, जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं होती।

इतिहास से सीख और युवाओं को संदेश
डोभाल ने देश के इतिहास और भविष्य को लेकर युवाओं के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखीं: उन्होंने याद दिलाया कि भारत एक महान सभ्यता रही है जिसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करने की वजह से हमें गुलामी और हमलों का दर्द सहना पड़ा। डोभाल के अनुसार, 'बदला' शब्द सुनने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसे देश की उन्नति की ताकत बनाना चाहिए। हमें अपने इतिहास का बदला भारत को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के हर मोर्चे पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाकर लेना है।  उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले, उसके अगले दो परिणामों के बारे में जरूर सोचना चाहिए।

 

