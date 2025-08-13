Main Menu

अक्षय कुमार ने जम्मू में किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, पुलिस ने जब्त की एक्टर की SUV कार

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 03:04 PM

akshay kumar s suv seized in jammu for traffic rules violation

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को मंगलवार को जम्मू में एक कार्यक्रम के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उनकी कार को ट्रैफिक पुलिस ने ज़ब्त कर लिया। वजह थी, कार में मोटर व्हीकल एक्ट में तय मानकों से ज्यादा काले शीशों का इस्तेमाल। अक्षय कुमार जम्मू में...

नेशनल डेस्क : बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को मंगलवार को जम्मू में एक कार्यक्रम के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उनकी कार को ट्रैफिक पुलिस ने ज़ब्त कर लिया। वजह थी, कार में मोटर व्हीकल एक्ट में तय मानकों से ज्यादा काले शीशों का इस्तेमाल।

घटना कैसे हुई?

अक्षय कुमार जम्मू में एक पब्लिक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद वे एक SUV से जम्मू एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के बाद, जब कार वापस लौट रही थी, तो डोगरा चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया। जांच में पता चला कि वाहन के शीशों पर तय सीमा से अधिक टिंट (काला पर्दा) लगा था, जिसके बाद कार को ज़ब्त कर लिया गया। हालांकि, इस मामले पर अभी तक अक्षय कुमार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

ट्रैफिक पुलिस का बयान

जम्मू ट्रैफिक के SSP फ़ारूक़ कैसर ने कहा, 'कानून सबके लिए समान है। नियमित नाकेबंदी के दौरान गाड़ी की जांच हुई और इसमें तय सीमा से अधिक काले शीशे पाए गए। कार ज़ब्त की गई है और आगे कानूनी कार्रवाई होगी।' 

काले शीशों के नियम

भारत में गाड़ियों में काले शीशों का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन इसके लिए मानक तय हैं : 

  • फ्रंट और बैक ग्लास: कम से कम 70% विज़िबिलिटी होनी चाहिए।
  • साइड ग्लास: कम से कम 50% विज़िबिलिटी होनी चाहिए।

इनसे कम पारदर्शिता होने पर वाहन मालिक पर कार्रवाई की जा सकती है।

अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में

फिल्मों की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही 'Jolly LLB 3' में नज़र आएंगे, जिसमें अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी शामिल हैं। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होगी। इसके अलावा वे 'Bhoot Bangla' और 'Hera Pheri 3' में भी दिखाई देंगे।

 

