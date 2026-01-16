RBI New Rules: 1 अप्रैल 2026 से CIBIL स्कोर को लेकर बड़ा बदलाव, RBI का नया नियम लागू होगा

1 अप्रैल 2026 से देश का क्रेडिट सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट सिस्टम को और अधिक रियल-टाइम और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत लोगों का...

नेशनल डेस्क: 1 अप्रैल 2026 से देश का क्रेडिट सिस्टम पूरी तरह बदलने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट सिस्टम को और अधिक रियल-टाइम और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले इस नए नियम के तहत लोगों का CIBIL और अन्य क्रेडिट स्कोर अब हर हफ्ते अपडेट होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी फाइनेंशियल आदतें – चाहे अच्छी हों या बुरी – अब तुरंत रिकॉर्ड में दिखाई देंगी। इससे न सिर्फ बैंकों को बल्कि आम ग्राहकों को भी फायदा होगा, क्योंकि लोन या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल में तेजी आएगी और वित्तीय व्यवहार पर असर तुरंत नजर आएगा।

अब तक जब भी कोई व्यक्ति EMI समय पर भरता था या कोई बकाया चुकाता था, तो उसका असर क्रेडिट स्कोर में दिखने में 10 से 15 दिन तक लग जाते थे। कई बार लोग सुधार कर लेते थे, लेकिन स्कोर अपडेट होने में देरी की वजह से उन्हें लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए इंतजार करना पड़ता था। RBI के नए नियम के बाद यह इंतजार खत्म होने वाला है और क्रेडिट स्कोर कहीं ज्यादा तेजी से बदलेगा।

15 दिन की जगह हर हफ्ते कस्टमर का डेटा अपडेट होगा

अप्रैल 2026 से देश की सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां, जैसे ट्रांसयूनियन CIBIL और एक्सपेरियन, अब हर 15 दिन की जगह हर हफ्ते कस्टमर का डेटा अपडेट करेंगी। महीने में कुल पांच बार क्रेडिट जानकारी रिफ्रेश की जाएगी। इसके लिए 7, 14, 21 और 28 तारीख तय की गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब स्कोर अपडेट होने में देरी नहीं होगी और किसी भी बदलाव का असर तुरंत नजर आएगा।

आम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है। अगर आप अपनी EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुकाते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी बेहतर दिखाई देगा। इससे लोन और क्रेडिट कार्ड जल्दी अप्रूव हो सकते हैं और ब्याज दर भी कम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर, अगर आप भुगतान में देर करते हैं, तो एक दिन की देरी भी आपके स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका असर अगली लोन एप्लिकेशन पर पड़ सकता है और लोन महंगा या रिजेक्ट भी हो सकता है। पहले जो गलतियां कुछ समय तक छिपी रह जाती थीं, अब वे तुरंत सामने आ जाएंगी।

डिफॉल्ट व धोखाधड़ी की संभावना कम होगी

इस बदलाव से बैंकों और NBFCs को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें ग्राहकों का ताजा और सही क्रेडिट डेटा मिलेगा, जिससे वे पुराने रिकॉर्ड के आधार पर लोन देने को मजबूर नहीं होंगे। इससे जोखिम प्रबंधन बेहतर होगा और डिफॉल्ट व धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। आसान शब्दों में कहें तो बैंक अब ज्यादा सतर्क होकर और जिम्मेदारी के साथ लोन दे पाएंगे।

कुल मिलाकर RBI का यह कदम देश के क्रेडिट सिस्टम को ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में लोगों को अपनी फाइनेंशियल आदतों को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब हर गलती और हर सुधार बहुत जल्दी रिकॉर्ड में दिखने लगेगा।