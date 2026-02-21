राशन कार्ड धारक सावधान! 1 अप्रैल से बदल रहे हैं 5 बड़े नियम, एक गलती और लिस्ट से नाम साफ

Edited By Anu Malhotra, Updated: 21 Feb, 2026 08:00 AM

नेशनल डेस्क: अगर आपके घर में भी सरकारी राशन आता है, तो यह खबर आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। सरकार ने राशन कार्ड की व्यवस्था में बड़ा 'क्लीनअप' अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2026 से राशन कार्ड से जुड़े नियमों में ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जो अपात्र लोगों की छुट्टी कर देंगे। अगर आपने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, तो आपका नाम भी लिस्ट से कट सकता है।

1. ई-केवाईसी (e-KYC) है सबसे जरूरी: 28 फरवरी आखिरी मौका

सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है।

डेडलाइन: 28 फरवरी 2026 तक सभी सदस्यों की केवाईसी पूरी होनी चाहिए।

अंजाम: अगर केवाईसी नहीं हुई, तो 1 मार्च से राशन मिलना बंद हो जाएगा।

कैसे करें: आप राशन की दुकान (PDS) पर जाकर फिंगरप्रिंट दे सकते हैं या 'Mera Ration' ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे यह काम निपटा सकते हैं।

2. आय सीमा में बढ़ोतरी और 'महिला राज'

नया कार्ड बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब आय सीमा का दायरा बढ़ा दिया गया है।

नई लिमिट: अब 1.20 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार भी राशन कार्ड के हकदार होंगे (पहले यह सीमा कई राज्यों में 1 लाख थी)।

महिला मुखिया: महिला सशक्तिकरण के तहत परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष+) ही कार्ड की मुखिया होगी। पुरुष को मुखिया तभी बनाया जाएगा जब परिवार में कोई बालिग महिला न हो।

3. अब 3 महीने का कोटा एक साथ!

बार-बार राशन की दुकान पर लंबी कतारों में लगने की झंझट अब खत्म होने वाली है। 2026 के नए नियमों के तहत लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ लेने का विकल्प दिया जाएगा। इससे समय और बार-बार के फेरों की बचत होगी।

4. पूरी तरह डिजिटल हुआ रजिस्ट्रेशन

अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या एजेंटों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।

सिर्फ ऑनलाइन: नए राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

वेरिफिकेशन: ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फूड सप्लाई ऑफिसर (FSO) आपके घर आकर दस्तावेजों की जांच करेगा। सब सही पाए जाने पर ही कार्ड अप्रूव होगा।

सतर्क रहें: इन 4 कारणों से कट सकता है आपका नाम

सरकार ने उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जिनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा:

टैक्सपेयर्स: अगर परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है।

चार पहिया वाहन: ट्रैक्टर को छोड़कर, यदि आपके पास कोई फोर-व्हीलर है।

गैर-सक्रिय लाभार्थी: अगर आपने पिछले लगातार 3 महीनों से राशन नहीं लिया है।

गलत जानकारी: सदस्य की मृत्यु होने या शादी के बाद घर छोड़ने पर भी अगर उनका नाम कार्ड में बना रहता है।

महत्वपूर्ण नोट: राशन कार्ड केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा का आधार है। अपनी पात्रता की जांच करें और 28 फरवरी से पहले केवाईसी जरूर पूरा कर लें।