Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उन्हें वह विकल्प देंगे जिसकी उन्हें तलाश है : ओवैसी

बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, हम उन्हें वह विकल्प देंगे जिसकी उन्हें तलाश है : ओवैसी

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 12:19 PM

asaduddin owaisi says the people of bengal are feeling suffocated

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग वर्तमान हालात से असंतुष्ट और दबाव में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर बताया कि उनकी पार्टी ने आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन किया है, ताकि...

नेशनल डेस्क : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के साथ हाथ मिलाया है ताकि जनता को वह विकल्प प्रदान किया जा सके जिसकी उन्हें तलाश हैं।

PunjabKesari

कबीर के साथ कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों का विकास एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में अगले महीने चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा, ''एआईएमआईएम बंगाल के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला रही है।'' 

 

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!