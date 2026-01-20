Main Menu

आतिशी ने ‍मृत महिला के परिवार से की मुलाकात, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर साधा निशाना

20 Jan, 2026

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कत्ल कर दी गईं ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' (आरडब्ल्यूए) की अध्यक्ष रचना यादव के परिवार से मंगलवार को मुलाकात की और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमला...

नेशनल डेस्क: दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कत्ल कर दी गईं ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' (आरडब्ल्यूए) की अध्यक्ष रचना यादव के परिवार से मंगलवार को मुलाकात की और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर हमला बोला। पीड़िता रचना यादव (44) की 10 जनवरी को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग स्थित उनके आवास के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हमला उस समय हुआ जब रचना यादव को अपने पति की हत्या को लेकर मुख्य चश्मदीद गवाह के रूप में अदालत में गवाही देनी थी।

गोली मारे जाने के बाद रचना की मौत हो गई। आतिशी ने पत्रकारों से कहा, ‘‘जब अपने पति की हत्या की चश्मदीद गवाह को दिन दहाड़े उसके घर के बाहर गोली मार दी जाए, तो राष्ट्रीय राजधानी में ‘ट्रिपल इंजन' सरकार होने का क्या मतलब है?'' उन्होंने दावा किया कि हत्या, गोलीबारी और ‘गैंगवॉर' की लगातार घटनाओं ने भय का माहौल पैदा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।''

आतिशी ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह अपराध मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हत्या के आरोप में बिहार से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रचना के पति बिजेंद्र यादव की मई 2023 में हुई हत्या के बाद से मुख्य आरोपी भरत यादव फरार था।

उसके साथी निखिल और सुमित को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार, बिजेंद्र की भलस्वा इलाके में एक लंगर में शामिल होने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका जहांगीरपुरी में आपराधिक इतिहास था। अधिकारियों ने कहा कि रचना को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि वह अदालत में आरोपियों के खिलाफ गवाही न दे सके। 
 

