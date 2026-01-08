आतिशी की टिप्पणी पर सियासी बवाल! DSGMC ने दर्ज कराई क्रिमिनल शिकायत, FIR की मांग

Edited By Parveen Kumar,Updated: 09 Jan, 2026 12:00 AM
नेशनल डेस्क: दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में क्रिमिनल शिकायत दर्ज कराई है। कमेटी ने मांग की है कि आतिशी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
पुलिस कमिश्नर कार्यालय और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में दी गई इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आतिशी की हालिया टिप्पणियों से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। DSGMC का कहना है कि इस तरह के बयान न केवल आपत्तिजनक हैं, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित हो सकता है।
कमेटी ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। इस शिकायत के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामला सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है।