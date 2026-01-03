Main Menu

2026 Predictions: बैंकिंग सिस्टम से लेकर शेयर बाजार तक खतरा? बाबा वेंगा की 2026 की चेतावनी

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 03:03 PM

baba vanga 2026 predictions banking global economy

जैसे-जैसे साल 2026 नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आर्थिक संकट, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव, मंदी और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट जैसे दावों ने निवेशकों से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। सोशल...

नई दिल्ली: जैसे-जैसे साल 2026 नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे बाबा वेंगा की कथित भविष्यवाणियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आर्थिक संकट, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव, मंदी और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट जैसे दावों ने निवेशकों से लेकर आम लोगों तक की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन भविष्यवाणियों को लेकर एक बार फिर हलचल मची हुई है।

 बाबा वेंगा की 2026 से जुड़ी भविष्यवाणियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। उनके अनुयायियों का दावा है कि उन्होंने आने वाले वर्षों में आर्थिक मंदी और वित्तीय अस्थिरता के लंबे दौर की ओर इशारा किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह संकट अचानक नहीं बल्कि पहले से चली आ रही आर्थिक कमजोरी का विस्तार हो सकता है।

बैंकिंग सिस्टम और बाजारों पर असर

कथित भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2026 में बैंकिंग सेक्टर पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है। कुछ बड़े बैंक संकट में फंस सकते हैं या बंद होने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही मुद्राओं की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव, शेयर बाजार में बड़ी गिरावट और रिकॉर्ड स्तर की महंगाई की आशंका भी जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और निवेशकों की चिंता और बढ़ सकती है।

 आर्थिक संकट के अलावा बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी गंभीर चेतावनियां शामिल हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत-चीन सीमा को लेकर बड़े तनाव की संभावना जताई थी। नए वैश्विक गठबंधनों और क्षेत्रीय विस्तारवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ दावों में यह भी कहा जाता है कि चीन का ताइवान पर नियंत्रण बढ़ सकता है और रूस तथा अमेरिका के बीच सीधा टकराव देखने को मिल सकता है। इन परिस्थितियों को भविष्य में बड़े वैश्विक संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है।

 बाबा वेंगा के नाम से जुड़ी भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध, विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव का भी जिक्र किया जाता है। समर्थकों का मानना है कि तकनीक का अनियंत्रित विकास मानवता के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।

कौन थीं बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा को अक्सर “बाल्कन का नास्त्रेदमस” कहा जाता है। उनका जन्म 1911 में हुआ था और जीवन के अंतिम वर्षों तक वे अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती रहीं। हालांकि उनकी भविष्यवाणियों का कोई आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन उनके अनुयायी और कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उन्होंने कई बड़ी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया था। इनमें राजकुमारी डायना की मौत, 9/11 का आतंकी हमला और कई प्राकृतिक आपदाएं शामिल बताई जाती हैं।

