खालिदा जिया को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलाम; ढाका में लाखों लोगों ने दी अश्रुपूर्ण विदाई, जयशंकर ने सौंपा PM मोदी का शोक पत्र (Video)

Edited By Tanuja,Updated: 31 Dec, 2025 05:23 PM
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख बेगम खालिदा जिया को ढाका में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जनाज़े में हजारों लोग शामिल हुए। भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
International Desk: बांग्लादेश ने बुधवार को अपनी पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। ढाका स्थित जातीय संसद भवन (जतियो संसद भवन) के साउथ प्लाज़ा में उनका नमाज़-ए-जनाज़ा अदा किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। नमाज़-ए-जनाज़ा का नेतृत्व बैतुल मुक़र्रम राष्ट्रीय मस्जिद के ख़तीब ने किया, जबकि BNP के वरिष्ठ नेता नज़रुल इस्लाम खान ने आयोजन की देखरेख की। सुबह से ही माणिक मिया एवेन्यू पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ढाका के अलावा फेनी, ब्राह्मणबारिया, मयमनसिंह, कुमिल्ला, गाज़ीपुर, नारायणगंज सहित कई जिलों से पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे।
🚨 Khaleda Zia funeral
Large crowds gathered at Manik Mia Avenue in Dhaka to pay last respects to former Bangladesh PM and BNP chief Khaleda Zia
Security arrangements were tightened as mourners continued to arrive from all parts of Bangladesh
Indian EAM S Jaishankar also in… pic.twitter.com/fci3qyUIBg
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) December 31, 2025
अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस भी संसद परिसर पहुंचे और खालिदा जिया को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बाद में घोषणा की गई कि उन्हें राजधानी के शेर-ए-बांग्ला नगर में अपने पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में दफनाया जाएगा। भारत ने भी औपचारिक रूप से अंतिम संस्कार में भाग लिया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर विशेष विमान से ढाका पहुंचे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवेदना पत्र सौंपा। जयशंकर ने खालिदा जिया के लोकतांत्रिक योगदान की सराहना करते हुए भारत-बांग्लादेश संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही।
VIDEO | Dhaka: Visuals show massive crowds as thousands of mourners gather at Sher-e-Bangla Nagar ahead of the burial of former Bangladesh Prime Minister Khaleda Zia. She will be laid to rest with full state honours beside her husband, late President Ziaur Rahman, on Wednesday.… pic.twitter.com/dluaAVFkoY
— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2025
पाकिस्तान, नेपाल और भूटान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों ने अपने वरिष्ठ प्रतिनिधि भेजे। बांग्लादेश सरकार ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रखा गया। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए, 10,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। 80 वर्षीय खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और तीन बार इस पद पर रहीं। सैन्य शासन के बाद लोकतंत्र की बहाली में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा।