भारत-बांग्लादेश सीमा विवादः बाड़ लगाने पर बांग्लादेशी सैनिकों ने दिखाई आंखें, भारतीयों ने लगाए ‘जय श्रीराम ’’ के नारे (Video Viral)

Dhaka: भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारतीय नागरिकों द्वारा ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ और ‘जय श्रीराम’ जैसे नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बांग्लादेश ने भारत के सीमा पर बाड़ लगाने के कदम का कड़ा विरोध किया है। इसके चलते भारत ने बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नुरुल इस्लाम को सोमवार को साउथ ब्लॉक तलब किया। यह कदम बांग्लादेश द्वारा ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किए जाने के जवाब में उठाया गया।

Tempers flared when Border Guard Bangladesh (BGB) personnels tried to intervene during the Border Fencing process at Bakhrabad Village Post; Sukdevpur on the India-Bangladesh Border in Baisnabnagar Gram Panchayat area in the Kaliachak III Block;… pic.twitter.com/EJZFs6unAF — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 7, 2025