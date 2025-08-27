Google पर कुछ भी सर्च करने से पहले रहें सावधान! ये चीजें Search करना आपको पहुंचा सकता है जेल तक

Edited By Pardeep, Updated: 27 Aug, 2025 11:09 PM

आज की डिजिटल दुनिया में गूगल एक ऐसा जरिया बन चुका है जो हमारी हर जरूरत का जवाब देता है। चाहे पढ़ाई हो या नौकरी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो या तकनीकी सवाल – हम हर जवाब के लिए गूगल पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल पर की गई हर सर्च...

नई दिल्लीः आज की डिजिटल दुनिया में गूगल एक ऐसा जरिया बन चुका है जो हमारी हर जरूरत का जवाब देता है। चाहे पढ़ाई हो या नौकरी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हो या तकनीकी सवाल – हम हर जवाब के लिए गूगल पर निर्भर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल पर की गई हर सर्च गतिविधि आपके खिलाफ कानूनी सबूत बन सकती है?

गूगल खुद एक सुरक्षित और सहायक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका गलत या असावधानी से किया गया इस्तेमाल आपको गंभीर परेशानी में डाल सकता है। कई बार लोग मजाक, जिज्ञासा या जानकारी के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स सर्च कर लेते हैं, जो भारतीय कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए – क्योंकि साइबर पुलिस आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है।

इन टॉपिक्स को कभी गूगल पर न करें सर्च

1. हथियार और विस्फोटक बनाने की जानकारी

2. ड्रग्स और नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारी

नशे की दवाएं (Drugs), उन्हें तैयार करने के तरीके या खरीद-बिक्री की जानकारी सर्च करना NDPS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) के तहत गंभीर अपराध है।

3. नाबालिगों से जुड़ा अश्लील कंटेंट (Child Pornography)

बाल अश्लीलता (Child Porn) इंटरनेट पर देखना या सर्च करना POCSO एक्ट और IT एक्ट के तहत सीधा अपराध है।

इसके लिए 7 साल तक की जेल और लाखों का जुर्माना हो सकता है।

4. हैकिंग और बैंकिंग फ्रॉड

हैकिंग ट्रिक्स, बैंक अकाउंट हैक करना, फर्जी नोट छापने या ATM स्कैम से जुड़ी जानकारी गूगल करना आपको साइबर क्राइम की सूची में ला सकता है।

5. धार्मिक, जातीय या सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाला कंटेंट

किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री सर्च करना या शेयर करना भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है।

कैसे पकड़ी जाती है आपकी सर्च हिस्ट्री?

गूगल हर यूजर की सर्च क्वेरी को ट्रैक और रिकॉर्ड करता है।

जब भी कोई आपत्तिजनक या संदिग्ध सर्च की जाती है, तो वह गूगल के सर्वर पर लॉग हो जाती है।

जरूरत पड़ने पर साइबर सेल, एनआईए, या स्थानीय पुलिस गूगल से डेटा मांग सकती हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत आपकी पहचान और लोकेशन ट्रेस की जा सकती है।

कैसे करें सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट का इस्तेमाल?

सर्च करने से पहले सोचें कि आपकी क्वेरी कहीं कानूनी दायरे से बाहर तो नहीं जा रही।

इंटरनेट का इस्तेमाल हमेशा शिक्षा, जानकारी और विकास के लिए करें।

अपने बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें सही डिजिटल व्यवहार सिखाएं।

अगर किसी विषय पर जिज्ञासा है जो संवेदनशील हो सकता है, तो कानूनी तरीके से जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि पुस्तकें, मान्य संस्थाएं या विशेषज्ञ।

याद रखें: गूगल आपके हर क्लिक, सर्च और एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखता है। एक गलत सर्च आपको सीधे जेल तक पहुंचा सकती है। जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनें, और इंटरनेट का इस्तेमाल सोच-समझकर करें।