Air India ग्राउंड स्टाफ ने बैंगलुरु एयरपोर्ट पर कोरियाई महिला को पुरुष वॉशरूम में ले जाकर किया यौन उत्पीड़न

नेशनल डेस्क : बैंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक कोरियाई महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। आरोपी एयर इंडिया SATS में ग्राउंड स्टाफ के तौर पर काम करने वाले मोहम्मद अफ्फान को गिरफ्तार कर लिया गया है।

महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह 19 जनवरी, सोमवार को कोरिया जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर थीं। इमीग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद वह टर्मिनल की ओर बढ़ रही थीं। तभी मोहम्मद अफ्फान ने उनका रुख रोकते हुए उनका टिकट देखने को कहा। इसके बाद उन्होंने महिला को बताया कि उनके चेक-इन बैग में कोई समस्या है और बैग से बीप की आवाज़ आ रही है।

अफ्फान ने महिला को बताया कि नियमित सुरक्षा जांच काउंटर पर लौटने में समय लगेगा और उन्हें फ्लाइट छूट सकती है। उन्होंने महिला को अलग से जांच कराने के लिए पुरुषों के वॉशरूम के पास ले जाकर उनका कथित तौर पर अनुचित तरीके से स्पर्श किया। महिला के विरोध करने पर अफ्फान ने उन्हें गले भी लगाया, "थैंक यू" कहा और वहां से चले गए।

घटना के तुरंत बाद महिला ने एयरपोर्ट सुरक्षा को सूचित किया। सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को हिरासत में लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने एयरपोर्ट CCTV फुटेज खंगाला और अफ्फान के खिलाफ महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब मामले की और जांच कर रही है।

