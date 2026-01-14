Main Menu

    3. | लाखों बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब नहीं रुक पाएगी आपकी पेंशन, बस घर बैठे कर लें फ्री में यह काम, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

लाखों बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब नहीं रुक पाएगी आपकी पेंशन, बस घर बैठे कर लें फ्री में यह काम, जानें कैसे मिलेगा फायदा?

14 Jan, 2026

big relief for pensioners now jeevan pramaan can be submitted from home

भारत के लाखों बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक...

Digital Life Certificate for Pensioners : भारत के लाखों बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के साथ मिलकर 'मुफ्त डोरस्टेप सेवा' की शुरुआत की है जिसके तहत डाकिया (Postman) खुद आपके घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करेगा।

क्या है यह नई पहल और किसे मिलेगा फायदा?

यह सेवा खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) से जुड़े करीब 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई है। इस डोरस्टेप सर्विस के लिए बुजुर्गों को एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। इसका पूरा खर्च EPFO उठाएगा। पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक आपके घर आकर फेस स्कैन (Face Scan) या फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे और तुरंत आपका लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर देंगे।

यह सेवा कैसे काम करेगी?

घर आने वाला डाक विभाग का प्रतिनिधि सबसे पहले यह चेक करेगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय हो गया है या अगले 30 दिनों में होने वाला है।आधार कार्ड में दर्ज नाम और जन्मतिथि का मिलान पेंशन रिकॉर्ड से किया जाएगा। सफल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद DLC सीधे EPFO के सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। EPS पेंशनभोगियों के लिए यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से एक साल तक मान्य रहेगा।

घर पर डाकिया बुलाने के लिए क्या करें?

अगर आप भी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन तरीकों से बुकिंग कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: IPPB के कस्टमर केयर नंबर 033-22029000 पर कॉल करके रिक्वेस्ट दर्ज करें।

  • पोस्ट इंफो ऐप: अपने स्मार्टफोन में 'Post Info' ऐप डाउनलोड करके 'Doorstep Request' बुक करें।

  • स्थानीय संपर्क: आप अपने नजदीकी डाकघर, स्थानीय डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं।

  • वेबसाइट: सफल पंजीकरण के बाद आप अपना सर्टिफिकेट jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बुजुर्गों के लिए क्यों है यह वरदान?

भारत में लाखों ऐसे बुजुर्ग हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं या जिन्हें स्मार्टफोन चलाने में दिक्कत आती है। पहले उन्हें डर रहता था कि अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो उनकी आय का एकमात्र जरिया पेंशन रुक जाएगी। अब उन्हें बैंक ले जाने के लिए रिश्तेदारों या बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अन्य पेंशन योजनाओं के विपरीत EPS-95 के सदस्य साल के किसी भी महीने में अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) की मदद से अब बिना किसी मशीन के भी पहचान सुनिश्चित की जा रही है।

