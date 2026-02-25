क्यों और किसकी वजह से होता है Blood Cancer? इन 5 चीजों से आज ही बना लें दूरी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 25 Feb, 2026 04:11 PM

नेशनल डेस्क: कैंसर एक ऐसी गंभीर चुनौती है जिसका नाम सुनकर ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन जागरूकता और सही जीवनशैली इस जंग में सबसे बड़े हथियार हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती आदतों के कारण ब्लड कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के भीतर रक्त बनाने वाली कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को खत्म करने लगती हैं। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मायलोमा जैसे इसके मुख्य प्रकार सीधे तौर पर हमारे बोन मैरो और इम्यून सिस्टम पर हमला करते हैं। हालांकि आनुवंशिक कारण हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन अपनी डाइट और आदतों में बदलाव करके हम इसके जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

क्या है ब्लड कैंसर और इसके शुरुआती संकेत?

सरल शब्दों में कहें तो जब शरीर का 'ब्लड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम' (बोन मैरो) खराब कोशिकाएं बनाने लगता है, तो वह ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। ये खराब कोशिकाएं शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत छीन लेती हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है:

ब्लड कैंसर के पीछे की मुख्य वजहें

विशेषज्ञों के अनुसार, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, खतरनाक रसायनों के संपर्क में रहना, अत्यधिक रेडिएशन और पहले कभी ली गई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इसके संभावित कारण हो सकते हैं।

इन 5 चीजों से आज ही बना लें दूरी

अगर आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचाना चाहते हैं, तो इन पांच चीजों को अपनी लाइफस्टाइल से बाहर कर दें: