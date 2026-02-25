Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | क्यों और किसकी वजह से होता है Blood Cancer? इन 5 चीजों से आज ही बना लें दूरी

क्यों और किसकी वजह से होता है Blood Cancer? इन 5 चीजों से आज ही बना लें दूरी

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 04:11 PM

blood cancer symptoms blood cancer causing blood cancer foods avoid undercook

कैंसर एक ऐसी गंभीर चुनौती है जिसका नाम सुनकर ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन जागरूकता और सही जीवनशैली इस जंग में सबसे बड़े हथियार हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती आदतों के कारण ब्लड कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है...

नेशनल डेस्क: कैंसर एक ऐसी गंभीर चुनौती है जिसका नाम सुनकर ही मन में डर बैठ जाता है, लेकिन जागरूकता और सही जीवनशैली इस जंग में सबसे बड़े हथियार हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती आदतों के कारण ब्लड कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के भीतर रक्त बनाने वाली कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को खत्म करने लगती हैं। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मायलोमा जैसे इसके मुख्य प्रकार सीधे तौर पर हमारे बोन मैरो और इम्यून सिस्टम पर हमला करते हैं। हालांकि आनुवंशिक कारण हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन अपनी डाइट और आदतों में बदलाव करके हम इसके जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

क्या है ब्लड कैंसर और इसके शुरुआती संकेत?

सरल शब्दों में कहें तो जब शरीर का 'ब्लड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम' (बोन मैरो) खराब कोशिकाएं बनाने लगता है, तो वह ब्लड कैंसर का रूप ले लेता है। ये खराब कोशिकाएं शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत छीन लेती हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है:

ब्लड कैंसर के पीछे की मुख्य वजहें

विशेषज्ञों के अनुसार, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, खतरनाक रसायनों के संपर्क में रहना, अत्यधिक रेडिएशन और पहले कभी ली गई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी इसके संभावित कारण हो सकते हैं।

इन 5 चीजों से आज ही बना लें दूरी

अगर आप खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचाना चाहते हैं, तो इन पांच चीजों को अपनी लाइफस्टाइल से बाहर कर दें:

  1. नशीले पदार्थ और तंबाकू: धूम्रपान और तंबाकू का सेवन कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है।

  2. प्रोसेस्ड और जंक फूड: डिब्बाबंद खाना, अधिक नमक और प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स शरीर में सूजन (Inflammation) पैदा करते हैं और इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देते हैं कि शरीर कैंसर सेल्स से नहीं लड़ पाता।

  3. घातक रसायनों (Chemicals) का संपर्क: पेंट, पेट्रोलियम उत्पादों और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के बीच काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिना मास्क या सुरक्षा के इनके संपर्क में रहना जानलेवा हो सकता है।

  4. अनावश्यक रेडिएशन: बार-बार बिना ठोस कारण के एक्स-रे या हाई-रेडिएशन वाले मेडिकल टेस्ट कराने से बचें। अनावश्यक रेडिएशन एक्सपोजर कोशिकाओं की बनावट बिगाड़ सकता है।

  5. अव्यवस्थित जीवनशैली: कम नींद लेना, मानसिक तनाव, शारीरिक व्यायाम की कमी और बढ़ता मोटापा कैंसर को न्योता देते हैं। एक अनुशासित दिनचर्या ही आपके शरीर की असली सुरक्षा कवच है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!