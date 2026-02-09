Electricity Bill Name Change: बिजली बिल में नाम बदलना हुआ आसान, तैयार रखें ये जरूरी फाइलें

Main Menu

Edited By Updated: 09 Feb, 2026 10:22 AM

नया घर खरीदा हो या विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली हो, अक्सर बिजली बिल पर पुराने मालिक का नाम चलता रहता है। इसे बदलना पहले एक सिरदर्द भरा काम था, लेकिन अब तकनीक ने इसे बेहद सरल बना दिया है। गाजियाबाद हो या देश का कोई भी कोना, अब आप बिना किसी भाग-दौड़...

नेशनल डेस्क: नया घर खरीदा हो या विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिली हो, अक्सर बिजली बिल पर पुराने मालिक का नाम चलता रहता है। इसे बदलना पहले एक सिरदर्द भरा काम था, लेकिन अब तकनीक ने इसे बेहद सरल बना दिया है। गाजियाबाद हो या देश का कोई भी कोना, अब आप बिना किसी भाग-दौड़ के अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बिजली कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं।

डिजिटल दौर में आसान हुआ 'नाम बदलना'

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) समेत देश के लगभग सभी बिजली बोर्ड्स ने अब अपनी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लंबी लाइनों में खड़े होने या बिचौलियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस कुछ जरूरी कागजात अपलोड करें और आपका काम हो गया।

तैयार रखें ये जरूरी फाइलें

प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (PDF या फोटो) अपने फोन में जरूर रख लें:

  • पहचान के लिए: आधार, पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड।

  • मकान के कागजात: रजिस्ट्री की कॉपी, अलॉटमेंट लेटर या सेल डीड, जिससे साबित हो कि अब संपत्ति आपके नाम है।

  • पिछला रिकॉर्ड: बिजली का सबसे ताजा भुगतान किया हुआ बिल।

  • विशेष स्थिति: अगर पुराने मालिक की मृत्यु हो गई है, तो वारिस होने का प्रमाण या अन्य सदस्यों से एनओसी (NOC) की जरूरत पड़ सकती है।

  • तस्वीर: आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले अपने राज्य की बिजली विभाग की वेबसाइट (जैसे यूपी के लिए UPPCL Online) पर जाएं। वहां अपनी 'कंज्यूमर आईडी' से लॉगिन करें। अगर आप पहली बार आए हैं, तो नया रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद 'सर्विसेज' सेक्शन में जाकर 'Name Change' या 'Ownership Change' के विकल्प को चुनें।

डिजिटल फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर दें। इस प्रक्रिया के लिए एक छोटा सा शुल्क (करीब 200 से 500 रुपये) ऑनलाइन ही जमा करना होगा। फॉर्म सबमिट करते ही आपको एक 'रिक्वेस्ट नंबर' मिल जाएगा, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।

कितना वक्त लगेगा?

ऑनलाइन आवेदन के बाद विभाग के अधिकारी आपके कागजों की जांच करते हैं। अगर सब कुछ सही पाया गया, तो अगले 7 से 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपके अगले महीने के बिल पर नया नाम छपकर आने लगता है। अगर आप ऑनलाइन काम करने में सहज नहीं हैं, तो पुराने तरीके से नजदीकी बिजली दफ्तर (SDO ऑफिस) जाकर 'फॉर्म-ए' भरकर भी यह काम करा सकते हैं।

