    1. Hindi News
    2. National
    Indian Railways का बड़ा अपडेट: तेजस से अमृत भारत तक...इन 12 ट्रेनों ने बदला अपना टाइम, यहां चेक करें नया शेड्यूल

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 02:30 PM

from tejas to amrit bharat these 12 trains have changed their timings check

नेशनल डेस्क: अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन कारणों को ध्यान में रखते हुए 12 ट्रेनों की समय-सारिणी में बदलाव किया है। इन बदलावों में तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और कई पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।

बदलाव का कारण और लागू होने की तारीख
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, यह बदलाव मुख्य रूप से ट्रैक मेंटेनेंस, परिचालन सुधार और ट्रेनों की समयपालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। नई टाइमिंग 30 जनवरी 2026 से लागू होने लगेगी, जबकि कुछ ट्रेनों में यह बदलाव फरवरी के पहले हफ्ते से प्रभावी होगा।

किस ट्रेन की टाइमिंग कब बदलेगी
रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 54020 रोहतक जंक्शन-रेवाड़ी जंक्शन पैसेंजर ट्रेन की नई टाइमिंग 30 जनवरी से लागू होगी। 82502 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की टाइमिंग 1 फरवरी से बदल जाएगी। गुवाहाटी-नई दिल्ली एक्सप्रेस (22449) की नई समय-सारिणी 31 जनवरी से लागू होगी। इसके अलावा सिलचर-नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और गोड्डा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (12349) की टाइमिंग 2 फरवरी से बदलेगी। अगरतला-फिरोजपुर कैंट त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस (14619) की नई समय-सारिणी 5 फरवरी से प्रभावी होगी।

सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनें भी इस बदलाव की लिस्ट में हैं। बलिया-आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22427) और लखनऊ जंक्शन-आनंद विहार डबल डेकर एक्सप्रेस (12583) की टाइमिंग 1 फरवरी से बदल जाएगी। दरभंगा जंक्शन-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस (15557) और बलामऊ जंक्शन-शाहजहांपुर जंक्शन पैसेंजर ट्रेन (54329) की नई टाइमिंग क्रमशः 2 फरवरी और 30 जनवरी से लागू होगी। वहीं बरेली जंक्शन-दिल्ली जंक्शन पैसेंजर ट्रेन (54075) की टाइमिंग 30 जनवरी से बदली जाएगी, जबकि काठगोदाम-हावड़ा जंक्शन बाघ एक्सप्रेस (13020) की टाइमिंग तुरंत प्रभाव से बदल दी गई है।

यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए
भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले IRCTC वेबसाइट, रेलवे हेल्पलाइन या नजदीकी स्टेशन से नई टाइमिंग की पुष्टि जरूर कर लें। सही जानकारी न होने पर ट्रेन छूटने, लंबा इंतजार या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

