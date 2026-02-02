Main Menu

Rahul Gandhi Net Worth 2026: ₹110 करोड़ का साम्राज्य! राहुल से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक; जानें किसके पास है कितनी दौलत?

Edited By Updated: 02 Feb, 2026 05:39 PM

complete breakdown of gandhi vadra family s combined net worth in 2026

कुछ दिन पहले  गांधी-वाड्रा के बेटे रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा वेग के साथ सगाई की थी। अवीवा रेहान की बचपन की दोस्त हैं। रेहान ने खुद सोशल मीडिया पर अंगूठी (रिंग) इमोजी के साथ तस्वीरें साझा कर इस खबर पर मुहर लगा दी है। लेकिन क्या आप...

नेशनल डेस्क: कुछ दिन पहले  गांधी-वाड्रा के बेटे रेहान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा वेग के साथ सगाई की थी। अवीवा रेहान की बचपन की दोस्त हैं। रेहान ने खुद सोशल मीडिया पर अंगूठी (रिंग) इमोजी के साथ तस्वीरें साझा कर इस खबर पर मुहर लगा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी परिवार के पास कितनी संपत्ति है। चुनावी हलफनामों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर, यहाँ इस परिवार की कुल संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है:

PunjabKesari

गांधी-वाड्रा परिवार की नेट वर्थ

चुनावी हलफनामों (2024) और उपलब्ध डेटा के अनुसार, परिवार के सदस्यों की अनुमानित संपत्ति इस प्रकार है:

सदस्य का नाम

कुल संपत्ति (लगभग)

मुख्य स्रोत/विवरण

सोनिया गांधी

₹12.53 करोड़

बचत, गहने और विरासत में मिली संपत्ति।

राहुल गांधी

₹20.39 करोड़

स्टॉक मार्केट निवेश, बैंक बैलेंस और अचल संपत्ति।

रॉबर्ट वाड्रा

₹65.54 करोड़

रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और अन्य व्यवसाय।

प्रियंका गांधी वाड्रा

₹12.00 करोड़

अचल संपत्ति (जैसे शिमला का घर) और निवेश।

रेहान वाड्रा

उपलब्ध नहीं

विजुअल आर्टिस्ट और फोटोग्राफर (स्वतंत्र आय)।

मिराया वाड्रा

उपलब्ध नहीं

कोई आधिकारिक घोषणा नहीं।

PunjabKesari

1. राहुल गांधी: निवेश के शौकीन

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के अनुसार, राहुल गांधी की कुल संपत्ति ₹20.39 करोड़ है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनके पास अपना कोई घर या कार नहीं है, लेकिन उन्होंने शेयर बाजार (Stocks) और म्यूचुअल फंड में भारी निवेश किया है।

2. रॉबर्ट वाड्रा: कारोबारी साम्राज्य

प्रियंका गांधी के पति और मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की कुल संपत्ति ₹65.54 करोड़ घोषित है। उनकी चल संपत्ति (Movable Assets) ₹37.9 करोड़ और अचल संपत्ति (Immovable Assets) ₹27.64 करोड़ है। उनके ऊपर लगभग ₹10 करोड़ की देनदारियां (Liabilities) भी हैं।

3. रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा

  • रेहान वाड्रा: रेहान एक पेशेवर फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट हैं। हालांकि उनकी निजी आय का कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन वे अपनी कला के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उनकी मंगेतर अवीवा बेग भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं।
  • मिराया वाड्रा: मिराया की संपत्ति को लेकर सोशल मीडिया पर ₹3,126 करोड़ जैसे बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। इनके खिलाफ पुलिस में मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी कोई संपत्ति घोषित नहीं है।

(यह डाटा 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार बताया गया है।)

