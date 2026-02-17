Edited By Rohini Oberoi, Updated: 17 Feb, 2026 10:17 AM

साल 2026 के वैलेंटाइन वीक ने भारतीय बाजार के एक बिल्कुल नए और साहसी चेहरे को दुनिया के सामने रखा है। दशकों से चले आ रहे पारंपरिक उपहारों जैसे फूल, टेडी बियर और ग्रीटिंग कार्ड्स की जगह इस बार 'सेक्सुअल वेलनेस' और 'पर्सनल केयर' प्रोडक्ट्स ने ले ली है।...

Condom Sales Record Valentine Week : साल 2026 के वैलेंटाइन वीक ने भारतीय बाजार के एक बिल्कुल नए और साहसी चेहरे को दुनिया के सामने रखा है। दशकों से चले आ रहे पारंपरिक उपहारों जैसे फूल, टेडी बियर और ग्रीटिंग कार्ड्स की जगह इस बार 'सेक्सुअल वेलनेस' और 'पर्सनल केयर' प्रोडक्ट्स ने ले ली है। बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल कंडोम और अन्य वेलनेस उत्पादों की मांग में तीन गुना (300%) तक का जबरदस्त उछाल देखा गया जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है।

यह भी पढ़ें: Life in 2050 Prediction: कैसी होगी साल 2050 की दुनिया? AI बदल देगा लाइफस्टाइल, रोबोट, स्मार्ट शहर और नई नौकरियों तक सभी...

जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार का ट्रेंड

मार्केट विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल संयोग नहीं है बल्कि समाज की बदलती सोच का प्रतीक है। युवाओं में अब रिश्तों के साथ-साथ सेहत और 'सेफ सेक्स' को लेकर हिचकिचाहट कम हो रही है। लोग अब फैंसी गिफ्ट्स के बजाय जिम्मेदार व्यवहार और स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

किस शहर ने किस मामले में मारी बाजी?

भारत के महानगरों में खरीदारी के अलग-अलग पैटर्न देखने को मिले:

बेंगलुरु: आईटी सिटी बेंगलुरु वैलेंटाइन कार्ड्स भेजने और ऑनलाइन ऑर्डर्स देने के मामले में पूरे देश में सबसे आगे रहा।

कोलकाता: 'सिटी ऑफ जॉय' में मिठास का जादू बरकरार रहा। यहां चॉकलेट और मिठाइयों की बिक्री ने ऐतिहासिक ऊंचाइयां छुईं।

दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद: इन शहरों में लोगों ने अपनी खूबसूरती और ग्रूमिंग पर खूब पैसा खर्च किया। ब्यूटी, स्किनकेयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की यहां भारी मांग रही।

ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का कमाल

ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स ऐप्स ने इस ट्रेंड को और हवा दी है। महज 10 मिनट में होम डिलीवरी की सुविधा ने लोगों के लिए कंडोम और वेलनेस प्रोडक्ट्स खरीदना और भी आसान बना दिया है। यही कारण है कि इस साल दुकान पर जाकर खरीदने के बजाय 'क्विक डिलीवरी' के जरिए रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक किए गए।