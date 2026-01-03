Main Menu

दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिनदहाड़े की 25 राउंड फायरिंग फिर मौके से हुए फरार, घटना CCTV में कैद

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 12:53 AM

criminals are becoming increasingly brazen in delhi 25 rounds of firing reported

दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना रोहिणी सेक्टर-24 के बेगमपुर इलाके की है, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 25 राउंड गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए। राहत की...

नेशनल डेस्कः दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना रोहिणी सेक्टर-24 के बेगमपुर इलाके की है, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 25 राउंड गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गए। राहत की बात यह रही कि इस फायरिंग में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी 2 जनवरी को शाम करीब 5:23 बजे पीसीआर कॉल के जरिए मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान सड़क पर बड़ी संख्या में खाली कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा मौके पर खड़ी एक नीली रंग की टोयोटा इनोवा कार के फ्रंट विंडशील्ड पर गोलियों के कई निशान पाए गए, जिससे साफ है कि फायरिंग जानबूझकर डर फैलाने के मकसद से की गई थी।

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात का निशाना एक प्रॉपर्टी बिजनेसमैन था। पीड़ित कारोबारी को पहले से ही जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। बताया गया कि उसे एक अनजान इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल और वॉइस मैसेज भेजे गए थे, जिनमें कॉल करने वाले ने खुद को एक कुख्यात गैंगस्टर बताते हुए मोटी रकम की रंगदारी मांगी थी। साथ ही पैसे न देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हैरानी की बात यह है कि कारोबारी ने इन धमकियों की जानकारी पहले पुलिस को नहीं दी थी। शुरुआती जांच के मुताबिक, बदमाशों ने सिर्फ डराने और दबाव बनाने के इरादे से फायरिंग की थी। इसी मामले में पुलिस ने जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) और फायरिंग से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

घटना के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं, जिनमें दो संदिग्ध बदमाश भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार कहां से आए।

जब पुलिस से पूछा गया कि इस फायरिंग के पीछे किस गैंग का नाम सामने आ रहा है, तो अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान एक बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आया है, लेकिन फिलहाल जांच के हित में उसका खुलासा करना ठीक नहीं होगा। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

गौरतलब है कि दिल्ली में फायरिंग की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में दिल्ली के आया नगर इलाके में भी ताबड़तोड़ फायरिंग की एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई थी। 30 नवंबर को बदमाशों ने वहां करीब 72 राउंड गोलियां चलाई थीं, जिसमें डेयरी कारोबारी रतन लोहिया की मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 69 गोलियों के निशान पाए गए थे।

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने राजधानी में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि रोहिणी फायरिंग मामले में जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

