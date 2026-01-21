दिल्ली में होली के मौके पर रेखा सरकार दे रही फ्री गैस सिलेंडर, लेकिन सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के लिए होली और दिवाली पर फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक-एक सिलेंडर के बराबर राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार...

नेशनल डेस्क : दिल्लीवालों के लिए इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं, रसोई की राहत का त्योहार भी साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए त्योहारों पर फ्री LPG सिलेंडर देने की योजना कैबिनेट से मंजूर कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।

यह फैसला BJP के चुनावी वादे से जुड़ा है, जिसमें गरीब परिवारों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही गई थी। सत्ता में आए एक साल पूरे होने के मौके पर इस स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत पहला फ्री सिलेंडर इस होली पर दिया जाएगा।

किसको मिलेगा इसका फायदा?

यह योजना दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। राशन कार्ड धारक और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत गरीब श्रेणी में आने वाले परिवार इसका लाभ उठा पाएंगे। दिल्ली में इस समय करीब 17.18 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से शुरुआत में सभी को योजना में शामिल किया जाएगा। सरकार ने राशन कार्ड डेटाबेस के आधार पर लाभार्थियों की पहचान कर ली है और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसका मतलब है कि सही तरीके से दर्ज परिवारों को अलग से किसी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी।

फ्री सिलेंडर कैसे मिलेगा?

लाभार्थियों को गैस सिलेंडर सीधे घर पर देने की बजाय सरकार पैसा सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। हर परिवार के खाते में सिलेंडर के बराबर रकम, यानी लगभग 850 रुपये, डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके बाद परिवार अपने नजदीकी गैस एजेंसी से सिलेंडर ले सकेंगे। इस तरीके से बिचौलियों की गुंजाइश कम होगी।

यूपी में पहले से इसी तरह की व्यवस्था लागू है और दिल्ली में भी वही मॉडल अपनाया जा रहा है। पहला ट्रांसफर इस होली के आसपास किया जाएगा। इस योजना से गरीब परिवारों की त्योहार की तैयारी आसान होगी और रसोई का खर्च भी हल्का महसूस होगा।