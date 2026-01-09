Main Menu

तुर्कमान गेट पथराव मामला: दिल्ली पुलिस ने दबोचा एक और आरोपी, अब तक 12 गिरफ्तार

09 Jan, 2026

दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर हुए पथराव मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 12 हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बीच, शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर इलाके में और उसके आसपास सुरक्षा...

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट पर हुए पथराव मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 12 हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस बीच, शुक्रवार की नमाज के मद्देनजर इलाके में और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य) निधिन वाल्सन ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘हमने मोहम्मद इमरान (36) को गिरफ्तार कर लिया है। विस्तृत जांच जारी है।

इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी।'‘ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी भी जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करते नजर आए। पुलिस के अनुसार, मस्जिदों और आसपास की गलियों के पास अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और आवागमन को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर चौकियां स्थापित की गई हैं।

वाल्सन ने बताया कि इलाके पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी निगरानी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए एहतियात के तौर पर हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। हमारी टीम कड़ी निगरानी रख रही हैं और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में हैं।'' पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अपुष्ट संदेशों पर ध्यान न देने की अपील भी की। 

