Delhi Pollution से डरे दुनिया के तीसरे नंबर के दिग्गज खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसन, इंडिया ओपन से वापस लिया नाम

नेशनल डेस्क। दिल्ली की जहरीली हवा का असर अब अंतरराष्ट्रीय खेलों पर भी पड़ने लगा है। दुनिया के तीसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी एंडर्स एंटनसन (Anders Antonsen) ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए इंडिया ओपन 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। खास बात यह है कि एंटनसन ने लगातार तीसरे साल प्रदूषण के कारण दिल्ली में खेलने से इनकार किया है। हालांकि इस फैसले की वजह से विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) ने उन पर 5,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 4.15 लाख रुपये) का जुर्माना ठोक दिया है।

इलीट टूर्नामेंट के लायक नहीं है दिल्ली

28 वर्षीय डेनमार्क के खिलाड़ी एंडर्स एंटनसन ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली की स्थिति पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, दिल्ली की हवा की स्थिति इतनी खराब है कि यह शहर किसी भी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गर्मियों में स्थिति बेहतर होगी, जब दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना है।"

इंडिया ओपन को लगा बड़ा झटका

एंटनसन का टूर्नामेंट से हटना आयोजकों के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। इंडिया ओपन मंगलवार से इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर अक्सर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है जिससे खिलाड़ियों को सांस लेने में दिक्कत और फेफड़ों में जलन की शिकायत होती है।

अन्य खिलाड़ियों ने भी उठाए सवाल

एंटनसन अकेले खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने दिल्ली की हवा पर सवाल उठाए हैं। डेनमार्क की ही एक अन्य खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड ने भी हाल ही में स्टेडियम के अंदर की हवा को अस्वस्थ बताया था। हालांकि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वे खिलाड़ियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं।