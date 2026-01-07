Main Menu

Gold Price Today: 7 जनवरी को सोना हुआ सस्ता या महंगा? चेन्नई से पटना तक जानिए आज का लेटेस्ट रेट

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 12:23 PM

did gold become cheaper or more expensive on january 7th find out the latest

नेशनल डेस्क: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बुधवार, 7 जनवरी को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी दोनों के दाम दबाव में नजर आए।

MCX पर सोने का ताजा हाल
एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर आज 1,39,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले कारोबारी दिन यह 1,39,083 रुपये पर बंद हुआ था।
सुबह करीब 9:50 बजे गोल्ड फ्यूचर गिरकर 1,38,389 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, यानी एक ही दिन में करीब 650 रुपये की गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में सोना 1,39,140 रुपये के उच्च स्तर तक भी पहुंचा था।

चांदी की कीमतों में भी गिरावट
सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी कमजोरी देखने को मिली। एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर करीब 2,55,755 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। यह अपने पिछले बंद भाव से लगभग 3,050 रुपये सस्ती रही। कारोबार की शुरुआत में चांदी 2,59,692 रुपये प्रति किलो के स्तर तक पहुंची थी।

देश के बड़े शहरों में आज सोने के रेट
गुडरिटर्न्स के अनुसार, अलग-अलग शहरों में 7 जनवरी को सोने के दाम इस प्रकार रहे (प्रति 10 ग्राम):

दिल्ली
24 कैरेट: 1,38,980 रुपये
22 कैरेट: 1,27,410 रुपये
18 कैरेट: 1,04,280 रुपये

मुंबई
24 कैरेट: 1,38,830 रुपये
22 कैरेट: 1,27,260 रुपये
18 कैरेट: 1,04,130 रुपये

चेन्नई
24 कैरेट: 1,40,400 रुपये
22 कैरेट: 1,28,700 रुपये
18 कैरेट: 1,07,350 रुपये

कोलकाता
24 कैरेट: 1,39,480 रुपये
22 कैरेट: 1,27,850 रुपये
18 कैरेट: 1,04,610 रुपये

अहमदाबाद
24 कैरेट: 1,38,880 रुपये
22 कैरेट: 1,27,310 रुपये
18 कैरेट: 1,04,180 रुपये

लखनऊ
24 कैरेट: 1,39,630 रुपये
22 कैरेट: 1,28,000 रुपये
18 कैरेट: 1,04,760 रुपये

पटना
24 कैरेट: 1,39,530 रुपये
22 कैरेट: 1,27,900 रुपये
18 कैरेट: 1,04,660 रुपये

हैदराबाद
24 कैरेट: 1,39,480 रुपये
22 कैरेट: 1,27,850 रुपये
18 कैरेट: 1,04,610 रुपये

खरीदारी से पहले क्या रखें ध्यान में
सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और घरेलू मांग के कारण रोज बदलती रहती हैं। ऐसे में अगर आप आज खरीदारी करने जा रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें। इससे आप सही दाम पर निवेश या ज्वेलरी खरीद सकेंगे और अनावश्यक नुकसान से बच पाएंगे।
 

