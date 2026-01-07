Gold Price Today: 7 जनवरी को सोना हुआ सस्ता या महंगा? चेन्नई से पटना तक जानिए आज का लेटेस्ट रेट

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। बुधवार, 7 जनवरी को घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है।

MCX पर सोने का ताजा हाल

एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर आज 1,39,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले कारोबारी दिन यह 1,39,083 रुपये पर बंद हुआ था।

सुबह करीब 9:50 बजे गोल्ड फ्यूचर गिरकर 1,38,389 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, यानी एक ही दिन में करीब 650 रुपये की गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में सोना 1,39,140 रुपये के उच्च स्तर तक भी पहुंचा था।



चांदी की कीमतों में भी गिरावट

सोने के साथ-साथ चांदी के दामों में भी कमजोरी देखने को मिली। एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली सिल्वर करीब 2,55,755 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। यह अपने पिछले बंद भाव से लगभग 3,050 रुपये सस्ती रही। कारोबार की शुरुआत में चांदी 2,59,692 रुपये प्रति किलो के स्तर तक पहुंची थी।



देश के बड़े शहरों में आज सोने के रेट

गुडरिटर्न्स के अनुसार, अलग-अलग शहरों में 7 जनवरी को सोने के दाम इस प्रकार रहे (प्रति 10 ग्राम):



दिल्ली

24 कैरेट: 1,38,980 रुपये

22 कैरेट: 1,27,410 रुपये

18 कैरेट: 1,04,280 रुपये



मुंबई

24 कैरेट: 1,38,830 रुपये

22 कैरेट: 1,27,260 रुपये

18 कैरेट: 1,04,130 रुपये



चेन्नई

24 कैरेट: 1,40,400 रुपये

22 कैरेट: 1,28,700 रुपये

18 कैरेट: 1,07,350 रुपये



कोलकाता

24 कैरेट: 1,39,480 रुपये

22 कैरेट: 1,27,850 रुपये

18 कैरेट: 1,04,610 रुपये



अहमदाबाद

24 कैरेट: 1,38,880 रुपये

22 कैरेट: 1,27,310 रुपये

18 कैरेट: 1,04,180 रुपये



लखनऊ

24 कैरेट: 1,39,630 रुपये

22 कैरेट: 1,28,000 रुपये

18 कैरेट: 1,04,760 रुपये



पटना

24 कैरेट: 1,39,530 रुपये

22 कैरेट: 1,27,900 रुपये

18 कैरेट: 1,04,660 रुपये



हैदराबाद

24 कैरेट: 1,39,480 रुपये

22 कैरेट: 1,27,850 रुपये

18 कैरेट: 1,04,610 रुपये



खरीदारी से पहले क्या रखें ध्यान में

सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और घरेलू मांग के कारण रोज बदलती रहती हैं। ऐसे में अगर आप आज खरीदारी करने जा रहे हैं, तो अपने शहर का ताजा रेट जरूर जांच लें। इससे आप सही दाम पर निवेश या ज्वेलरी खरीद सकेंगे और अनावश्यक नुकसान से बच पाएंगे।

